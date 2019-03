Nintendo Labo | Kit VR | giocare con il cartone e la realtà virtuale

Labo Kit VR : Nuovi dettagli da Nintendo : Hai mai sognato di essere un fotografo subacqueo o di sentirti come un supereroe che respinge un’invasione aliena? Nintendo Labo: Kit VR, che sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dal 12 aprile, include decine di esperienze di realtà virtuale* semplici e divertenti, che bambini e famiglie possono scoprire insieme. Combinando l’innovativo gameplay fisico e digitale di Nintendo Labo con una ...

Nintendo sponsor della quarta edizione del Kids Sound Fest di Milano : la musica passa anche per l'esperienza interattiva di Nintendo Labo : Si tratta del Kids Sound Fest , un'intera giornata di svezzamento musicale rock, family friendly organizzata da GG Giovani Genitori presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo ...

Secondo alcuni sviluppatori la VR di Nintendo Labo rappresenta solo l'inizio per la realtà virtuale della grande N : Come ben saprete Nintendo ha presentato, la scorsa settimana, un kit di Nintendo Labo dedicato niente meno che alla realtà virtuale.Ebbene, come riporta Nintendolife, essendo di fatto la prima volta che la grande N abbraccia la realtà virtuale per come la conosciamo oggi, le domande su come possa farlo considerata la risoluzione limitata di Switch sorgono spontanee.Gli sviluppatori, d'altro canto, non sono così preoccupati. Secondo Alexander ...

Nintendo Labo : Kit VR è ufficiale - ha una data di uscita e porta la realtà virtuale su Switch : Il Nintendo Labo: Kit VR, disponibile dal 12 aprile, introdurrà una nuova dimensione in Nintendo Labo per Nintendo Switch, fondendo l'innovativo gameplay fisico e digitale di Nintendo Labo con un'esperienza di realtà virtuale semplice e facile da condividere. Ecco il comunicato ufficiale condiviso da Nintendo.Nintendo Labo: Kit VR è il quarto kit della serie Nintendo Labo, che fornisce gli strumenti per montare creazioni di cartone chiamate ...

Possibile collaborazione tra Microsoft e Nintendo : In questi giorni Nintendo ha fatto parlare molto di sè, a causa dell’addio dell’ormai ex numero uno Reggie Fils-Aime, in favore di Doug Bowser. Ma questa notizia sembra essere passata già in secondo piano, a causa di recenti e forti rumors riguardanti la possibilità che i giochi Xbox potrebbero essere indirizzati sulla console Nintendo. Ci potrà essere quindi, la possibilità che giochi, in precedenza esclusivi Xbox, potranno girare ...