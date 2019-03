Finisce fuori strada a causa del ghiaccio | 68enne morto nel Bergamasco

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di venerdì 22 marzo. Thiem e Nishikori fuori - ok Djokovic - avanza Fognini. Finisce il torneo di Sonego : Giornata di secondi turni all’ATP Masters 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re del Tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto ...

Grottaferrata. Autobus di linea Cotral Finisce fuori strada : Incidente per un Autobus di linea Cotral. Il mezzo è finito fuori strada a Grottaferrata, in provincia di Roma. Sul posto

Treviso - auto esce fuori strada e Finisce in un fossato : Tommy muore a 19 anni - gravi gli amici : Drammatico incidente stradale tra i comuni di Godega Sant’Urbano e Cordignano, in provincia di Treviso. Un ragazzo, Tommy Saccon, di 19 anni, è morto sul colpo e altri due amici sono in gravi condizioni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata in un fossato.Continua a leggere

Inter-Eintracht Finisce 0-1 Nerazzurri choc - fuori agli ottavi di Europa League : Decide Jovic al 5’, pallonetto sui Handanovic. A San Siro piovono fischi: modo peggiore per arrivare al derby di domenica non c’era

Isola dei Famosi - Paolo Brosio fuori controllo : con due naufraghi Finisce malissimo : Paolo Brosio è in grossa difficoltà all’Isola dei Famosi. Il naufrago non ha digerito la nomination ed è molto abbacchiato. Non solo. Ha discusso animatamente con Luca Vismara e Sarah Altobello, definita la sosia italiana di Melania Trump. Tutto è partito da un futile motivo ma si sa, all'Isola le e

Vicenza - rapina Finisce in tragedia : donna scaraventata fuori dalla sua vettura e uccisa : Una rapina particolarmente violenta si è verificata qualche ora fa, verso le 13:00, a Noventa Vicentina. Una donna, di cui ancora non sono state diffuse le generalità, è rimasta a terra gravemente ferita dopo una colluttazione con i ladri. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma non c’è stato nulla da fare: è morta pochi minuti dopo. Le forze dell’ordine stanno cercando di elaborare una ricostruzione dell’accaduto, che presenta ancora ...

Potenza. La Panda guidata dalla mamma Finisce fuori strada : bimba di 10 anni muore sul colpo : Da una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto tra Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore, pare che la macchina, in cui viaggiava la bambina, guidata dalla madre, sia sbandata o per un problema ai freni oppure per una distrazione. Un dramma che vede scossa tutta la comunità.Continua a leggere

Isola dei Famosi 2019/ Fogli vede la moglie e Finisce in nomination - Bettarini fuori : Isola dei Famosi 2019, ieri è andata in onda la sesta puntata in prima time: ecco cosa è successo in Honduras, il riassunto.

Cogne - Finisce fuori pista con gli sci e sbatte contro un albero : muore 13enne : Una tredicenne francese è morta a Cogne a causa di una caduta sulle piste da sci. La ragazza, che sciava con il casco insieme alla sorella e al maestro, ha perso il controllo ed è finita violentemente contro un albero fuori dalla pista, in una zona poco visibile. L’incidente si è verificato intorno alle 16 sopra Sylvenoire, sulla pista numero 2, una ‘rossa’ e quindi di media difficoltà. Arrivati in fondo, la sorella e il maestro ...

