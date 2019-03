Enrico Ruggeri | figli | moglie e vita privata Chi è il cantante

La recensione di Alma di Enrico Ruggeri - il rock che fa bene allo spirito : "Alma" di Enrico Ruggeri non è un album semplice: ascoltarlo una prima volta non basta, perché il cantautore di Mistero e Bianca balena ha tanto da dire e comunicare, in queste 11 tracce intense e dietro le quali si nota una certa cura del dettaglio. Una seconda volta, ancora, non è sufficiente per capire tutto, ma forse è quanto basta per renderci conto che ci troviamo di fronte a un'opera intimista che si apre a tante interpretazioni. Uno ...

[L'intervista] Enrico Ruggeri : "L'amore e il rimpianto di non sapere come sarebbe andata a finire" : Spirito e corpo, morte e amore, paura, limiti e spiritualità. O anche semplicemente "Alma", ovvero "Anima" che queste cose le racchiude un po' tutte. È il titolo del nuovo disco di Enrico Ruggeri che ...

Enrico Ruggeri a Blogo : "Io giudice a Ora o mai più 3? No - c'è troppa cattiveria" : In occasione della pubblicazione di Alma, il 35o disco della sua carriera, Enrico Ruggeri ha raccontato a Blogo tutte le sue personali opinioni riguardo a Ora o mai più, lo show condotto da Amadeus su Rai 1 con il quale una serie di ex star (si fa per dire) della musica italiana cercano di tornare alla ribalta dopo anni di silenzio. Enrico Ruggeri a Blogo: 'In Alma c'è la mia svolta ...

Ermal Meta canta Un pallone con Enrico Ruggeri per l’unico featuring di Alma - svolta sonora del Rouge (audio e testo) : Ermal Meta canta Un pallone con Enrico Ruggeri per l'unica collaborazione presente nella nuova prova di studio del cantautore milanese, che non ha potuto fare a meno di inserirlo in Alma, spedito sul mercato a cominciare dal 15 marzo. L'artista di Fier non ha mai nascosto la sua stima per il Rouge, che ha più volte definito come uno zio. Non poteva che essere questa l'occasione per riunire le due voci, che si sono ritrovate nel testo e nella ...

Ermal Meta duetta insieme a Enrico Ruggeri nella canzone “Un pallone” : Ascoltala qui The post Ermal Meta duetta insieme a Enrico Ruggeri nella canzone “Un pallone” appeared first on News Mtv Italia.

Enrico Ruggeri - un bilancio di vita tra Bowie e Lou Reed : «Alma» è destinato a diventare l'album del cuore, nella discografia di Enrico Ruggeri che conta, con questo, ben 35 titoli. L'uomo, si sa, è prolifico. Forse c'è in lui un po' di horror vacui, ma mai ...

Enrico Ruggeri torna dal 15 marzo con l’album “Alma” e da aprile in tournèe : ©_ANGELO_TRANI©_ANGELO_TRANIMilano. «Difendo la lingua italiana e cerco di capitalizzare le sensazioni forti della vita, leggendo un bel libro, vedendo un

Enrico Ruggeri svela la sua 'Alma' : 'Non voglio omologarmi' : 'Alma' è il 35esimo album della carriera di Enrico Ruggeri, ma il cantautore lo ritiene uno dei più importanti della sua vita. Perché? 'E' un disco di svolta sonora, in un periodo di grande ...

Enrico Ruggeri : ''Che imbarazzo per l'amico Fogli a 'L'Isola''' : Tanti i temi che l'ex frontman dei Decibel affronta in una intensa chiacchierata nella quale c'è spazio -oltre che per la musica- per la politica, l'Inter, i social, le droghe e la tv.

Enrico Ruggeri - ecco l'album 'Alma' : ANSA, - MILANO, 14 MAR - Enrico Ruggeri fa un compendio del suo arco artistico nel nuovo album di inediti 'Alma', in uscita il 15 marzo. Un lavoro, il suo 35/o, in tensione tra rock e canzone, tra ...

L’urgenza creativa di Enrico Ruggeri esce in “Alma” : In oltre 40 anni di carriera Enrico Ruggeri di strada ne ha fatta parecchia, attraversando generi ed epoche, rimanendo sempre fedele alla sua personalità e creatività. Ora a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista "Un viaggio incredibile", esce il nuovo album di inediti "Alma". "Alma è il mio trentacinquesimo album in studio, quindi i problemi che ho affrontato nel fare questo disco erano molteplici, la paura di ripetermi, in questo ...

Enrico Ruggeri : figli - moglie e vita privata. Chi è il cantante : Enrico Ruggeri: figli, moglie e vita privata. Chi è il cantante Chi è Enrico Ruggeri e carriera Enrico Ruggeri è nato a Milano il 5 giugno 1957. Fin da piccolo si avvicina al mondo della musica. Nel 1973 fonda la band rock “Josafat” e dopo un anno invece forma-con l’amico Silvio Capeccia-“Champagne molotov” con uno stile del “rock decadente”. Gli inizi della carriera di Enrico Ruggeri Intanto gli ...

Anche Ermal Meta nel nuovo album di Enrico Ruggeri - svelato il titolo del brano in collaborazione (cover e tracklist) : Ermal Meta nel nuovo album di Enrico Ruggeri rappresenta l'unica collaborazione della prossima prova di studio dell'artista milanese che torna a tre anni dalla sua ultima fatica da solita, Un viaggio incredibile. Alma, questo il titolo dell'album che sarà in pre-order dal 1° marzo, conta quindi sulla presenza di Ermal Meta che negli anni è diventato come uno di famiglia. Il suo è infatti l'unico featuring presente nell'album, nel brano dal ...