ilfogliettone

(Di domenica 24 marzo 2019) Un neonato di quattro mesi e' morto in seguito a una circoncisione eseguita in casa daidi origine ghanese: ilera stato portato venerdi' all'ospedale di Scandiano, nel Reggiano, in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime ed e' stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove e' deceduto nelle prime ore di sabato. Si sono rivelati inutili i tentativi dei sanitari dei due ospedali di salvarlo.La procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo pere i carabinieri hanno avviato un'indagine per fare luce sui fatti che hanno portato al tragico decesso. Sonoil padre, quarantenne, e la madre, trentenne. Il fascicolo peraperto dalla Procura reggiana sul caso e' a carico loro. La famiglia, di origine ghanese, residente a Scandiano, ha altri tre figli, tutti piu' grandi del ...

Si24it : Reggio Emilia, bimbo circonciso in casa: muore a 5 mesi - Si24 - ilfogliettone : Bimbo circonciso, genitori indagati per omicidio colposo - - NapoliSport1926 : +++ ULTIM'ORA +++ Una tragedia terribile: circonciso in casa perché i genitori non avevano soldi: è morto :'( -