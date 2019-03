Basilicata | al seggio di Lauria | Finora sono venute più persone di quante ce ne

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) Le prime brevi file ai seggi diiniziano a crearsi intorno alle 10 di mattina. Il presidente della sezione numero due, dove hanno diritto a votare 1368, si stupisce perché - spiega poco prima delle 11 ad HuffPost - "piùdice ne aspettavamo". Ma non si tratta di un exploit, nessuna coda lunga: gli elettori non hanno molto da attendere per votare: "Il clou si raggiungerà dopo la messa, o forse intorno alle 5 di pomeriggio", sostiene un ragazzo residente in questo Comune, che ha appena votato.L'affluenza registrata alle 12 è del 13,42% in provincia di Potenza, con un picco nel capoluogo di regione, dove ha votato il 21,13% degli aventi diritto, e del 13,08% in provincia di Matera. Nella città Capitale europea della cultura a mezzogiorno era andato a votare il 15,36% degli elettori. I dati non...

