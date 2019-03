Spada | Cdm | Cimini secondo in Argentina

Scherma – Spada maschile : la CdM fa tappa a Vancouver - sei gli azzurri qualificati per il main draw : Oltre ai già qualificati Fichera e Cimini, hanno staccato il pass per il tabellone principale altri quattro azzurri Sono sei gli spadisti azzurri nel primo turno del tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di Spada maschile che ha preso il via nella notte italiana a Vancouver. La giornata dedicata alle qualificazioni e che ha visto esentati solo Marco Fichera e Gabriele Cimini, in quanto ammessi di diritto al main draw come ...