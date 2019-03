Schianto sul Raccordo Avellino - Salerno | feriti due centauri

Brindisi - Schianto sulla statale : auto contro trattore - due morti e feriti : Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi. Le vittime sarebbero morte sul colpo dopo l'impatto con un mezzo...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : ora si indaga sulle cause - ecco cosa potrebbe avere provocato lo Schianto : 1/18 AFP/LaPresse ...

Tragico Schianto all'alba sulla A1 : Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5 sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto...

Pesaro - terribile Schianto sull’Adriatica : morti due giovani - tra i feriti anche due bambini : I due giovani, dei quali non si conoscono ancora età e nomi, sono morti sul colpo e tra i feriti ci sono anche due bambini.Continua a leggere

Il decollo - 6' di volo - l'allarme del pilota - lo Schianto in Etiopia : in 157 muoiono sul Boeing per Nairobi : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato vicino ad Addis Abeba, in Etiopia: a bordo c’erano 157 persone, tutte morte. Tra queste 8 italiani che erano nel Paese africano per il lavoro con una onlus.

Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1 - Schianto da due autoarticolati - uno prende a fuoco : Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1, schianto da due autoarticolati, uno prende a fuoco Alle ore 19.40 circa sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra ...

Schianto in moto sull'Appia - Lorenzo muore a 27 anni sotto gli occhi di fratello e fidanzata : di Mirko Polisano muore a 27 anni sotto gli occhi del fratello. A perdere la vita è stato ieri pomeriggio sulla via Appia, Lorenzo Battistini , 27 anni di mentre era in sella alla sua modo in ...

Tragico Schianto sulla Palermo-Catania - muore il magistrato Giovanni Romano : Un camion che trasportava surgelati ha travolto la Volkswagen Tiguan su cui viaggiava il giovane magistrato, 39 anni...

Schianto sulla Sorrentina - muore una donna : due feriti : CASTELLAMMARE DI STABIA. Tragedia sulla Statate 145 Sorrentina, nel comune di Castellammare, dove in un incidente stradale è morta una donna. Gravemente ferito un automobilista che viaggiava su un'...

Schianto sull'A4 : un morto : Tragedia sull'A4. Alle 19.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti tra i caselli di Meolo e San Donà in direzione Trieste per un incidente tra 4 autovetture di cui una si è rovesciata : una donna ...

Auto contro tir - lo Schianto è violentissimo : Michele muore sul colpo : Tragico schianto in Sicilia sulla statale tra Comiso e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. E' morto sul colpo un...

Bari - Schianto sulla SS 96 : tre auto coinvolte. Conducente sfonda il parabrezza con la testa : Incidente tra tre auto sulla strada statale 96, in direzione Bari. Le dinamiche dello scontro non sono ancora chiare, ma pare si tratti di un tamponamento a catena. La peggio l'ha avuta l'utilitaria ...

Schianto sul Gra : un morto e un ferito grave. Interviene l'elisoccorso : di Emilio Orlando E' di un morto ed un ferito grave il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16 sullo svincolo di via della Magliana al chilometro 60 del Grande Raccordo ...

Schianto mortale sulla Statale - stava tornando a casa con il marito : morta una donna : Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la Statale 78 a pochi chilometri da Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. A perdere la vita una donna di 66 anni che si trovaa a bordo di una Ford insieme a ...