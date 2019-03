Recupero serie B | Lecce-Ascoli 7-0

Serie A Fiorentina - prosegue il Recupero di Lafont : FIRENZE - Una parte in gruppo e l'altra con il preparatore all'interno del centro sportivo. Lafont prosegue il recupero e la preparazione per la gara contro il Torino ma ieri pomeriggio non ha preso ...

Il Sassuolo torna a vincere dopo cinque giornate. 3-0 sul Pink Sport Bari nel Recupero della quindicesima di Serie A : Risultati recupero 15a giornata di Serie A 2018-19 Sassuolo " Pink Sport Bari 3-0 12' Ferrato, S,, 69' Cambiaghi, S,, 93 Oliviero, S, Programma della 18a giornata di Serie A 2018-19 ...

Serie C - girone C : pari nel Recupero : Si è concluso il recupero del girone C di Serie C tra Viterbese e Monopoli. Le due squadre non vanno oltre lo 0-0, ospiti in dieci nel finale di gara per l’espulsione di Bastrini. In classifica, Monopoli sempre sesto a quota 39. Viterbese ancora fuori dai playoff, a 33 punti, ma con ancora quattro gare da recuperare. Ecco la graduatoria aggiornata: Juve Stabia (-1) 62 Trapani (-1) 58 Catanzaro 51 Catania 51 Casertana 40 Monopoli (-2) ...

Frosinone-Roma 2-3 - Serie A : fantastica doppietta di Dzeko - gol decisivo in pieno Recupero : La Roma ha rischiato di farsi bloccare dal Frosinone nel derby laziale ma alla fine ha vinto per 3-2 in pieno recupero, conquistando così tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League: ora i giallorossi sono a una lunghezza dal quarto posto occupato dal Milan mentre i ciociari rimangono al penultimo posto, a cinque punti dalla salvezza. L’anticipo serale della 25^ giornata è stato davvero molto avvincente, ricco di ...

Serie C - Rimini Ternana 1-1 - il risultato del Recupero della 20giornata : Un punto a testa nel recupero della 20giornata, la prima di ritorno del girone B di Serie C, tra Rimini e Ternana . La partita, sospesa per nebbia lo scorso 30 dicembre, è stata giocata questa sera al ...

Il Brescia gela il Palermo in pieno Recupero : il big match in Serie B finisce 1-1 : Palermo-Brescia – Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie B, sono scese in campo Palermo e Brescia, partita per le zone altissime per la classifica ed importante per la possibile promozione in Serie A. E’ stata una settimana molto calda per il club rosanero che deve fare i conti con i problemi societari, oggi risposta del pubblico che si è dimostrato vicino alla squadra. Ed anche la squadra ha risposto ...

Serie A Bologna - Mattiello e Dijks provano il Recupero : Con l'avvento del tecnico serbo gioca solo chi dimostra di meritarlo, non ci sono gerarchie predefinite, e [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sul ...

Serie A news : la Fiorentina perde Mirallas e Pezzella. I tempi di Recupero : La Fiorentina sabato pomeriggio ha strappato con le unghie e con i denti un punto sudatissimo con il Napoli, ma le scorie della gara si sono fatte sentire. Anche in maniera pesante.Sfortunatissimo Mirallas, che dopo aver rilevato al 69′ Gerson è stato costretto ad issare bandiera bianca dopo solo 12′ in favore di Simeone. Per lui infortunio muscolare, per la precisione lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra. ...

Serie A femminile - Fiorentina-Pink Bari 8-0 nel Recupero. Viola a -3 da Juve capolista : L'appuntamento è per domenica 10 febbraio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A con Milan-Verona. La classifica Juventus 40, Fiorentina 37, Milan 36, Roma 26, Florentia 23, Sassuolo 19, Atalanta ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina-Pink Bari 8-0 - giostra del gol al Bozzi nel Recupero del 3° turno : È andata in scena quest’oggi, al “Gino Bozzi” di Firenze, la ripetizione della gara valida per il terzo turno del girone d’andata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Pink Bari. Un replay decretato lo scorso 17 dicembre dal Giudice Sportivo in conseguenza del reclamo presentato e vinto dalla società pugliese relativamente ad un errore tecnico del direttore di gara. Ebbene, le ragazze di Antonio ...

Diretta Benevento Venezia/ Risultato finale 3-0 - streaming video DAZN : Rigore e tris nel Recupero! - Serie B - : Diretta Benevento Venezia streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della partita di Serie B al Vigorito, 22giornata.

Serie A - Juve-Parma 3-3 : pari beffa nel Recupero per Allegri : pari beffa per la Juve nella 22.ma giornata di Serie A. Allo Stadium la squadra di Allegri domina a tratti, ma non va oltre il 3-3 con il Parma . Ronaldo apre i conti al 36', poi nella ripresa succede ...

Serie B : il Livorno spaventa il Pescara e lo rallenta - Di Mariano regala il derby al Venezia nel Recupero : Il Pescara non accorcia verso il primo posto in classifica e anzi deve ringraziare per due volte il palo per mantenere lo 0-0 in casa del Livorno, che con questo punto abbandona se non altro l'ultimo ...