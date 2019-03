Outlook per Android si aggiorna | disponibile la nuova icona

Outlook per iOS si aggiorna : introdotta la nuova icona : Durante la giornata di oggi, Outlook per iOS si è aggiornato introducendo la nuova icona appartenente al nuovo icon pack di Office annunciato a Novembre. Changelog Abbiamo aggiornato la nostra icona affinché rifletta il modo in cui offriamo i servizi di posta elettronica e del calendario, insieme alle esperienza accuratamente create che onorano la storia dei prodotti Office e accolgono il futuro. Grazie per averci aiutato a creare Outlook. Fix ...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB e l’Outlook “negativo” per l’Italia : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, così come l’outlook (cioè le prospettive) “negativo”. Nonostante non abbia rivalutato in negativo

Fed : Italia tra rischi stabilità per Outlook fiscale deteriorato : New York, 22 feb., askanews, - Per la seconda volta in meno di tre mesi l'Italia viene segnalata dalla banca centrale statunitense come uno dei principali fattori di rischio potenziale per la ...

BPER - Fitch conferma rating lungo termine "BB" con Outlook positivo : L'agenzia di rating Fitch ha confermato i rating di "long-term" e "short term" rispettivamente a "BB" e "B" con outlook "positivo" di BPER . L'azione di rating - spiega una nota - è "conseguente all'...

Per Bostic - Fed - deboli dati Usa non modificano l'Outlook : ... e produzione industriale, che in gennaio ha registrato il primo declino mensile dal maggio 2018, non indicano ancora un rallentamento superiore alle attese per l'economia americana. "Non ho visto un ...

Pil - Moody’s taglia la stima di crescita per l’Italia : “Tra 0 e 0.5%”. Ma non incide sul rating : “Outlook resta stabile” : Moody’s taglia le stime di crescita per l’Italia ma per il momento il rating resta invariato. “Avevamo una stima dell’1,3% sulla crescita del Pil italiano. Quest’anno sarà sicuramente sotto l’1%, probabilmente un valore tra 0 e 0,5%“, ha detto Kathrin Muehlbronner, lead analyst dell’agenzia per l’Italia. Quanto al rating, abbassato lo scorso ottobre, Muehlbronner sottolinea: “Abbiamo un outlook ...

Bper - Moody's migliora Outlook a positivo : L'agenzia internazionale di rating Moody's Investors Service ha rivisto al rialzo l'outlook della Banca Bper a 'positivo' da 'negativo'. Confermati il rating di lungo termine sui depositi e l'issuer ...

Come recuperare file corrotti di Microsoft Outlook : Per comodità, Microsoft Outlook conserva tutte le informazioni, Come Contatti, Calendari, Note e, ovviamente, Email, in un unico file PST; gli account IMAP invece sono salvati separatamente in file OST. Se per qualche motivo il file risulta danneggiato, ad esempio per un interruzione di corrente, errori di sistema durante la scrittura, attacchi dovuti a virus […] Come recuperare file corrotti di Microsoft Outlook

Anno del Maiale : un Outlook brillante per la Cina : Il futuro L' economia cinese continua la sua transizione da una crescita guidata dagli investimenti a un'espansione determinata principalmente dai consumi , soprattutto nel settore dei servizi - ...

Come recuperare file corrotti di Microsoft Outlook : Per comodità, Microsoft Outlook conserva tutte le informazioni, Come Contatti, Calendari, Note e, ovviamente, Email, in un unico file PST; gli account IMAP invece sono salvati separatamente in file OST. Se per qualche motivo il file risulta danneggiato, ad esempio per un interruzione di corrente, errori di sistema durante la scrittura, attacchi dovuti a virus […] Come recuperare file corrotti di Microsoft Outlook