L' economia ci dice che la felicità si può misurare | oltre il pil c' è di più

Italia - indice Zew fiducia economia riprende slancio in marzo : L'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori sull'economia Italiana, nel mese di marzo riprende slancio, portandosi a -27,8 con un guadagno di 8,6 punti.

Ocse : superindice economia in calo a gennaio : Il Composite leading indicators punta a anticipare le fasi di svolta dell'economia nei 6-9 mesi successivi. Nel dettaglio guardando all'Italia, il superindice ha segnato un calo su base mensile dello ...

Giappone : peggiora economia in dicembre - superindice delude : peggiorano le condizioni economiche in Giappone . Secondo il Cabinet Office del Giappone, il superindice relativo al mese di dicembre si è attestato a 97,5 punti in calo rispetto ai 97,9 punti della ...

Il sentiment sull'economia passa dai tweet : l'Istat presenta il nuovo indice : "L'indice fornisce misure giornaliere del sentiment italiano sull'economia", spiega l' Istat , "derivate da campioni di tweet pubblici in lingua italiana, catturati in tempo reale. Il periodo di ...

Italia - indice Zew fiducia economia torna a peggiorare in febbraio : Dopo il marcato recupero di gennaio, l'indice Zew che misura la fiducia degli investitori sull'economia Italiana torna a deteriorarsi nel mese di febbraio, portandosi a -36,4 con una flessione di un punto.

Istat - indice per 'sentiment' economia : 18.16 Istat, indice per 'sentiment' economia Arriva dall'Istat il 'Social Mood on Economy Index', un nuovo indice sperimentale che 'misura' il sentiment italiano sull'economia "derivante da campioni di tweet". Dal primo aggiornamento trimestrale emerge l'avanzata di un 'mood' negativo, più evidente nell'ultima parte del 2018, che conferma quanto rilevato dalle ...

Il prodotto interno lordo del Giappone è tornato a crescere tra ottobre e dicembre dello scorso anno, dopo la contrazione registrata nel

A gennaio nuova frenata dell'economia italiana : scende indice Pmi : Pubblicati anche i Pmi di Francia e Germania: per l'economia francese, l'indice generale risale a 48,2, 47,9 nellarilevazione precedente,, mentre quello dei servizi segna 47,8, da 47,5,. La Germania,...

Tir vietati in Tirolo - anche la Camera di Commercio dice no. 'Un danno per l'economia' : Vietare il transito ai mezzi pesanti in Tirolo rappresenta un grave danno per l'economia altoatesina e va impedito anche alla luce del fatto che limitare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Ue rappresenta una violazione de i trattati internazionali. A scendere in ...