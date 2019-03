Il ciclone Idai fa strage in Mozambico | Zimbabwe e Malawi | almeno 700 morti

Africa meridionale - Onu : “1 - 7 milioni di persone colpite dal ciclone Idai. In Mozambico rischio di epidemie” : “Un milione e settecentomila persone sono state colpite dal ciclone Idai, quasi la metà sono bambini“. A lanciare l’allarme è l’Unicef, che “sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie in Malawi, Mozambico e Zimbabwe” che hanno subito le conseguenze del ciclone tropicale del 14 e 15 marzo e delle successive inondazioni. Il numero di vittime è ancora “incalcolabile” e 600mila ...

Il numero delle persone morte in Mozambico a causa del ciclone Idai è salito a 417 : Le persone morte in Mozambico a causa del ciclone tropicale Idai sono almeno 417, secondo le nuove stime delle autorità locali. Il ciclone è arrivato sulle coste del Paese la scorsa settimana e ha provocato morti e devastazioni anche in

ciclone Idai : 1 - 7 milioni di persone colpite - quasi la metà sono bambini : Un milione e 700mila persone subiscono le conseguenze del Ciclone Idai e quasi la metà sono bambini: lo ha riferito l’Unicef, che sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie colpite in Mozambico, Malawi e Zimbabwe. Il rappresentante dell’Unicef in Mozambico Marco Luigi Corsi si è recato nelle aree colpite e ha raccontato che le piogge sono state così intense in alcune aree che le persone non hanno potuto nemmeno ...

Unicef : 1 - 7 Mln colpiti da ciclone"Idai" : 9.00 L'Unicef riferisce che sono un milione e 700.000 le persone colpite dal passaggio del ciclone "Idai" e che quasi la metà di esse sono bambini. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sta intensificando gli sforzi per portare aiuti in Malawi, Mozambico e Zimbabwe. Il Direttore generale Unicef, Henrietta Fore, definisce le condizioni sul campo disperate: "Non ci sono né elettricità né acqua corrente.Centinaia di migliaia di bambini ...

ciclone Idai : corsa contro il tempo per portare aiuti alle persone colpite in Mozambico - Zimbabwe e Malawi : L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta lavorando con governi e partner umanitari in Mozambico, Zimbabwe e Malawi per fornire assistenza ai sopravvissuti del Ciclone tropicale Idai che, il 14 e il 15 marzo, si è abbattuto sulle coste orientale dell’Africa meridionale. L’UNHCR sta inviando i team di risposta alle emergenze, mettendo a disposizione la propria esperienza e gli operatori, e distribuendo aiuti alle ...

ciclone Idai - scene strazianti dai racconti dei sopravvissuti : “La terra mi ha riempito la bocca - il naso e le orecchie” - “centinaia di cadaveri sul ciglio di una strada” [FOTO] : 1/31 ...

Da Papa Francesco un contributo di 150 mila euro ai paesi colpiti dal ciclone Idai : Papa Francesco, tramite il dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha deciso di inviare un primo contributo di 150 mila euro (50.000 per ciascun Paese) per il soccorso alle popolazioni in questa prima fase di emergenza. “La somma, – spiega il dicastero del Card. Peter Turkson – che vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo ...

Mozambico : “I danni causati dal ciclone tropicale Idai sono enormi e la situazione umanitaria a Beira è catastrofica” : Il ciclone Idai, che ha devastato gran parte del Mozambico, dello Zimbabwe e del Malawi, ha provocato centinaia di vittime. Finora sono state portate in salvo circa 3.000 persone e almeno altre 15.000 attendono ancora i soccorsi. Si stima che, solamente in Mozambico, siano oltre 260.000 i bambini rimasti coinvolti dal ciclone. Grave anche la situazione sanitaria, con il forte rischio di un’epidemia di colera e diversi ospedali inagibili. La ...

ciclone Idai : il numero delle vittime totali è salito ad oltre 500 : Il bilancio delle vittime provocate dal Ciclone Idai che la scorsa settimana ha colpito Zimbabwe, Mozambico e Malawi è salito ad oltre 500: lo ha reso noto oggi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Una settimana dopo il Ciclone stiamo iniziando a cogliere la portata e la complessita’ delle sfide che attendono i governi e i popoli di questi tre paesi“, ha spiegato Mohammed Abdiker, direttore del ...

ciclone Idai - un testimone alla CNN : “Ho visto 300-400 cadaveri sul ciglio di una strada” in Mozambico : Dopo i racconti shock di diverse organizzazioni umanitarie che hanno riferito di interi villaggi e città finiti sott’acqua in Mozambico dopo il passaggio del Ciclone Idai, un testimone ha raccontato alla CNN di aver visto “tra 300 e 400” cadaveri sul ciglio di una strada fuori dalla città di Beira. Lunedì scorso il presidente del Mozambico aveva dichiarato di temere “oltre 1.000 morti“. A oltre una settimana dal ...

ciclone Idai - Save the Children : “In Mozambico 51 tonnellate di aiuti” : Si moltiplicano le operazioni di intervento di Save the Children in Mozambico per poter raggiungere con la massima tempestività i bambini in emergenza e le loro famiglie. Lo riferisce la ong stessa, spiegando che questa notte è atterrato a Maputo un aereo cargo con 51 tonnellate di generi di prima necessità, come tende, teloni, taniche e secchielli, immediatamente inviate a ovest verso la città di Chimoio, che è la più vicina all’area colpita ...

Mozambico - Save the Children : “Difficilissimo raggiungere le comunità isolate a causa del ciclone Idai - stiamo lavorando senza sosta” : Si moltiplicano le operazioni di intervento di Save the Children in Mozambico per poter raggiungere con la massima tempestività i bambini in emergenza e le loro famiglie. Questa notte è atterrato a Maputo un aereo cargo con 51 tonnellate di generi di prima necessità, come tende, teloni, taniche e secchielli, immediatamente inviate a ovest verso la città di Chimoio, che è la più vicina all’area colpita dal ciclone, mentre gli operatori ...

Il ciclone Idai sommerge il Mozambico : ha creato un lago alluvionale a Beira - migliaia di persone ancora sui tetti : Il Ciclone Idai ha portato morte e devastazione in Mozambico: l’area attorno alla città di Beira, dopo quasi una settimana dal suo passaggio, è ancora sott’acqua e le foto satellitari mostrano un lago alluvionale lungo 125 km e largo 25 attorno all’estuario del fiume Buzi. Le acque si ritirano molto lentamente e migliaia di persone risultano ancora intrappolate sui tetti delle case o sugli alberi, in attesa dei soccorsi. Le ...

ciclone Idai - e' una catastrofe in Africa : almeno 1000 vittime. Inondazioni su vasta scala : La furia del Ciclone Idai si è finalmente placata sull'Africa sud-orientale ma la situazione risulta ancora molto critica su vaste aree a causa delle eccezionali Inondazioni che hanno sommerso...