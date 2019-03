repubblica

(Di sabato 23 marzo 2019) MILANO - Ail metodo del sorteggio non porta bene. L'ultimo commissario, Gianluca, è stato 'estratto' il 12 marzo scorso ma il decreto dinon èarrivato. Potrebbe ...

Linkiesta : La nostra agricoltura produce il 46% di emissioni in meno della media Ue, i nostri prodotti hanno meno residui di p… - gigioLuc : RT @SeaWatchItaly: “Io e il mio equipaggio vogliamo mandare un messaggio di grande solidarietà al Capitano Pietro di #MareJonio per aver fa… - rep_economia : Condotte, per Piredda non c'è ancora la nomina -