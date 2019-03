Brexit, a Londra un milione di persone in piazza per dire no all’uscita dall’Ue (Di sabato 23 marzo 2019) La richiesta della marea di persone è di organizzare un nuovo referendum per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea o addirittura di cancellare l'iter che ha innescato il processo della Brexit a seguito del referendum. "Una parte della Gran Bretagna non ha paura di dire abbiamo cambiato idea", hanno spiegato gli organizzatori.



