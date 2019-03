Ragazzino di 14 anni si uccide lanciandosi dalla finestra del quarto piano : Choc nel milanese. Un Ragazzino di 14 anni è morto in ospedale dopo essersi lanciato questa mattina dalla finestra al quarto piano del proprio appartamento a Melegnano. Lo studente è...

Scampata alla strage della scuola di Parkland si uccide a 19 anni : “In colpa per essere viva” : Il giorno in cui il 19enne Nikolas Cruz si presentò armato fino ai denti nella sua ex scuola di Parkland sparando su qualsiasi cosa di muovesse e gli capitasse a tiro facendo una strage, lei era riuscita a scappare e a salvarsi ma da quel momento la vita della giovane Sydney Aiello è cambiata per sempre. Affetta da disturbi posta traumatici, che le hanno impedito di dipendere in mano la sua esistenza, e profondamente in colpa per ...

Folle di gelosia - uccide la figlia di 3 anni. 'Mio marito dava più attenzioni a lei che a me' : Era gelosa di suo marito, così uccide la figlia di appena 3 settimane. Una mamma di 21 anni è stata arrestata a Rivne, città dell' Ucraina occidentale, dopo aver brutalmente ucciso sua figlia ...

Ostetrica uccide il marito insegnante a colpi di matterello - aveva abusato di lui per anni : La 54enne, che dall'uomo aveva avuto quattro figli, ha ammesso che le cose sono degenerate quando lui ha iniziato a stare male. "È iniziato tutto come uno scherzo, gli ho detto vuoi vedere che se ti colpisco con un matterello forse esci dalla tua trance" ha rivelato la donna, aggiungendo: "Poi l'ho colpito sempre più forte".Continua a leggere

Basilea - una 75enne accoltella e uccide un bimbo di 7 anni : Una donna di 75 anni ha accoltellato, ferendo mortalmente un bambino di 7 anni mentre tornava da solo a scuola. Il fatto è accaduto a Basilea, intorno alle 12.30, ma ancora non è chiara la motivazione del delitto, come confermato dalla polizia locale....

uccidete Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - speciale Chi l'ha Visto? a 25 anni dalla scomparsa : Un appuntamento speciale con Chi l'ha Visto? di giovedì per indagare ancora sull'omicidio dei due giornalisti Rai. Era il 20 marzo 1994 quando arrivò la notizia della morte della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hrovatin in un assalto armato per le strade di Mogadiscio, in Somalia. Erano gli anni caldi delle missioni italiane in Somalia e quell'omicidio è sempre rimasto senza mandanti e senza spiegazioni, nascosto da ...

Usa - amica le affida il bimbo autistico di 4 anni - lei lo uccide : rischia la pena di morte : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Las Vegas, città dello stato del Nevada, dove una donna di 42 anni, Crystal Stephens, è stata accusata di aver torturato un bimbo di soli 4 anni, il quale era figlio di una sua amica. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'omicida avrebbe ricevuto in affidamento il piccolo dall'amica stessa. Non sono ancora ben chiari i motivi che hanno portato ...

Tortura un bimbo autistico di 4 anni fino a ucciderlo : “Ferite su ogni centimetro del corpo” : Crystal Stephens, 42enne di Las Vegas, rischia la pena di morte. La scorsa estate avrebbe Torturato un bambino di 4 anni, figlio di una sua conoscente. Il piccolo aveva così tante lesioni che è stato impossibile accertare la causa della morte.Continua a leggere

Usa : bambino di 11 anni spara e uccide una coppia - potrebbe essere uno dei tre figli : James e Lizette Eckert, rispettivamente di 48 e 50 anni, sono stati trovati uccisi nella loro casa, morti a causa di numerosi colpi d'arma da fuoco, esplosi da un bambino di 11 anni. Il ragazzino è stato arrestato e fermato solo dopo due ore dall'omicidio. Una famiglia felice distrutta da una raffica di proiettili James e Lizette sono sempre stati considerati una coppia all'apparenza felice, con tre figli sani e promettenti, bravi a scuola e ...

Bimbo di 11 anni spara e uccide coppia di 50enni : trovati in casa in una pozza di sangue : Vista dall'esterno la famiglia di James e Lizette Eckert , 48 anni lui, 50 lei, sembrava felice e destinata a un futuro sereno: una bella casa, una vita tranquilla, tre bravi figli, due dei quali ...

uccide la ex e fugge con la figlia di 2 anni : la piccola trovata morta nel fosso - padre-killer in fuga : Era scomparsa nel nulla insieme al suo papà, ora è stata trovata morta in un fossato. La piccola Noelani Robinson, una bimba di 2 anni di Austin, nello Stato del Minnesota,...

Vanno a rubare caramelle insieme : 15enne uccide bambina di 10 anni con un tubo di metallo : Ha picchiato a morte con un tubo di metallo una bambina di 10 anni. Aidan Zellmer, 15enne all’epoca dei fatti, è stato processato da adulto e condannato all’ergastolo. L’adolescente americano si è dichiarato colpevole, come parte di un patteggiamento, per la accusa omicidio di primo grado in riferimento alla morte di Kiaya Campbell, avvenuta il 7 giugno 2017. Sarà idoneo alla libertà condizionale solo dopo 40 anni, hanno detto le autorità. "In ...

uccide la moglie a Genova - condannato a 16 anni - il pm ne aveva chiesto 30 - . Il giudice : 'Anche un assassino può far pena' | : Parla il magistrato di Genova Silvia Carpanini, finito nella bufera per aver condannato un uomo a 16 anni, anziché 30 come chiesto dal pm e aver riconosciuto l'attenuante della "rabbia e del ...

Volevo impedirle di avere rapporti con gli uomini! uccide a pugnalate la figlia di 11 anni : Ha ucciso la figlia di soli 11 anni, quattro giorni prima del suo compleanno, per impedirle di avere rapporti sessuali con gli uomini. Un delitto, dunque, a scopo "preventivo" e terribile, quello che si è consumato ad Orlando, in Florida, Stati Uniti e per il quale è stata arrestata la 28enne Rosa Alcides Rivera, rea di aver ammazzato a pugnalate Aleyda Rivera. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, la donna, dopo aver accoltellato la ...