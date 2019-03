Mozambico | “I danni causati dal ciclone tropicale Idai sono enormi e la situazione

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il, che ha devastato gran parte del, dello Zimbabwe e del Malawi, ha provocato centinaia di vittime. Finorastate portate in salvo circa 3.000 persone e almeno altre 15.000 attendono ancora i soccorsi. Si stima che, solamente in, siano oltre 260.000 i bambini rimasti coinvolti dal. Grave anche lasanitaria, con il forte rischio di un’epidemia di colera e diversi ospedali inagibili.La città di Beira, secondo centro del Paese con quasi 500mila abitanti, è stata quasi completamente isolata, il 90% degli edifici è stato distrutto, le strade per raggiungere l’area colpitaimpraticabili, la rete elettrica e le comunicazioniinterrotte. Il Villaggio SOS presente a Beira ha subito ingenti, ma i 147 bambini accoltisalvi e al sicuro.SOS Villaggi dei Bambini è al lavoro in tutta la regione per valutare le esigenze ...

