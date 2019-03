Mercato Napoli | non solo Lozano | c’è anche Ake | un olandese per Ancelotti ...

CalcioMercato Napoli : il grande sogno per l’estate è Isco : Calciomercato Napoli: il grande sogno per l’estate è Isco Con il campionato ormai andato, l’obiettivo principale del Napoli è diventata l’Europa League. Un trofeo che, se conquistato in quel di Baku il prossimo 26 maggio, apporterebbe una notevole impennata all’appeal dei partenopei. E l’appeal attira i grandi giocatori. Motivo per cui nel capoluogo campano, per la prossima estate, si sogna il grande ...

Mercato Napoli - colpo Lozano : la super offerta al Psv [DETTAGLI] : Mercato Napoli – Il Napoli fa sul serio per la prossima stagione e sta anticipando i tempi per costruire una squadra ancora più importante per campionato e Champions League. La stagione degli uomini di Carlo Ancelotti può essere considerata positiva nonostante l’ampio distacco dalla Juventus, l’intenzione è adesso quella di provare a vincere l’Europa League. Ed il presidente De Laurentiis non sta di certo a ...

CalcioMercato Napoli - Koulibaly seguito dal Real Madrid : Calciomercato Napoli, Koulibaly interessa al Real Madrid- Se ieri vi avevamo parlato della volontà di Raphael Varane di lasciare il Real Madrid a fine stagione, oggi si registra un interessamento dei blancos verso uno dei migliori difensori non solo della Serie A, ma di tutta Europa. Kalidou Koulibaly da almeno un paio di stagioni si […] L'articolo Calciomercato Napoli, Koulibaly seguito dal Real Madrid proviene da Serie A News Calcio - ...

CalcioMercato Empoli - Corsi : «Bennacer-Napoli? Discorso rimandato a maggio» : Empoli - " Sarri manca al calcio italiano, di cui è un esponente autorevole. Col suo calcio può fare scuola e nelle categorie inferiori ci sono dei segnali: diversi allenatori portano avanti le sue ...

Mercato Napoli - Mertens in Cina? Le parole del padre sul futuro dell’attaccante : “Un futuro in Cina per Mertens? Non penso che la Cina sia un’opzione per lui. Quando giochi bene ti vogliono tutti, quando giochi male nessuno ti cerca, il calcio è così, ma De Laurentiis ha sempre voluto molti soldi e continuerà a chiederne tanti anche in futuro“. Herman Mertens, papà di Dries, ai microfoni di “Si gonfia la rete” su Radio Marte esclude per l’attaccante belga un futuro in Estremo ...

Napoli - quando è la camorra a sgomberare gli abusivi del "Mercato della monnezza" : "Ve ne dovete andare da qui. Ci avete scocciato. Avete capito che ve ne dovete andare da qui?", urlavano in dialetto napoletano contro alcuni abusivi. Sono arrivati in due in sella a una moto di grossa cilindrata e hanno iniziato a seminare il terrore tra i venditori del "mercato della monnezza" che da tempo a Napoli popolano Porta Nolana. Poi l"aggressione contro alcuni di loro. A motore acceso e rombante si sono avvicinati ad un paio che ...

CalcioMercato : Napoli. De Laurentiis insigne? non ha prezzo : De Laurentis: "Insigne non e' sul mercato perche' nessuno finora ce l'ha chiesto e non mi risulta interesse da nessuna parte. E' giocatore appetibile

Napoli - De Laurentiis : 'Giuntoli ha rinnovato - Insigne non è sul Mercato' : Spero che nei prossimi 5 anni il mondo del calcio cambi. Nel Napoli decido io, non devo convincere nessuno. In Inghilterra, Francia e Germania è molto diverso. Abbiamo ancora molto da pedalare. ...

De Laurentiis : «Giuntoli ha rinnovato col Napoli. Insigne non è sul Mercato» : A Salisburgo Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato il rinnovo del contratto di Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli. Ha rinnovato per altri cinque anni. De Laurentiis ha anche detto che Insigne non è sul mercato. «Cristiano Giuntoli ha rinnovato per cinque anni a partire dal 1° luglio, quindi in totale fanno nove anni». «Insigne non mi risulta che sia sul mercato. Non ha prezzo altrimenti avremmo ...

CalcioMercato Napoli - Fornals bloccato. Lozano e Lazaro nella lista : Calciomercato Napoli – Il mercato del Napoli non si ferma, l’occhio vigile di Giuntoli e De Laurentiis non smette di funzionare nemmeno nel pieno della stagione. Solo nomi e molto fantamercato? Possiamo dire di no, perché il Napoli segue questi profili già da un po di tempo. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il […] L'articolo Calciomercato Napoli, Fornals bloccato. Lozano e Lazaro nella lista ...

Sassuolo - Carnevali si sbilancia : la partita contro il Napoli ed il Mercato : “Il Sassuolo contro il Napoli vuole portare a casa qualcosa in piu’ rispetto agli ultimi anni. Sara’ una gara dura e speriamo di rendere la vita difficile ad un Napoli che e’ tra le squadre piu’ in forma del campionato”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo in vista della partita contro il Napoli. “Quest’anno abbiamo cambiato molto, a partire dalla ...

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis a tutto tondo : da Ancelotti ai retroscena su Allegri e Icardi : E' uno dei tanti retroscena raccontati da Aurelio De Laurentiis nell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport'. Il presidente del Napoli ha parlato non solo del passato, ma anche del presente e ...

Caso Icardi : la famiglia avrebbe detto sì al Napoli - battaglia di Mercato con la Juve : La "storia d'amore" con l'Inter, come l'ha definita lo stesso Mauro Icardi in un lungo post di ieri su Instagram, potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Un articolo della Gazzetta dello Sport, ripreso da diverse testate giornalistiche specializzate, pubblica delle indiscrezioni sul futuro prossimo dell'attaccante argentino. Futuro sportivo sul quale una parola importante non l'avrebbe detta solo Wanda Nara nella sua qualità di procuratore ...

CalcioMercato Inter : Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti : Calciomercato Inter: Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti Stando alle parole dell’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, il bomber argentino non ha intenzione di andarsene dall’Italia. Seppur in procinto di trasferimento, il futuro di Icardi potrebbe essere ancora destinato al palcoscenico della Serie A. Arrivati a questo punto, il cerchio di opzioni future si restringe: o Napoli, o Juventus. Negli ultimi ...