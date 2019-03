Manolas-Juventus | ma non solo | la nuova mezz’ala arriva dalla Francia

Manolas-Juventus - Paratici affonda il colpo : cifre e dettagli : MANOLAS JUVENTUS- Non solo Ramsey, la Juventus è pronta a tentare l’affondo reale e concreto su Manolas. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club bianconero sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale alla Roma per tentare di strappare il difensore greco ai capitolini. Manolas potrebbe completare in maniera perfetta la retroguardia juventina. Il […] L'articolo Manolas-Juventus, Paratici ...

Manolas-Juventus - ora si può davvero : il nuovo retroscena! : MANOLAS JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “Il Messaggero“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Manolas. Il difensore della Roma potrebbe lasciare la capitale in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus osserva interessata e starebbe valutando attentamente il da farsi. E’ chiaro che il difensore […] More