La Spezia - Donna di 60 anni accoltellata dal marito : uomo arrestato : A La Spezia, in provincia di Montebello, tra la notte di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, una donna di 60 anni, Daniela Chiappini, è stata accoltellata da suo marito, Franco Franconi di 61 anni. Sembrerebbe che tra i due fosse scoppiata una lite a causa della temperatura della caldaia. La coppia è titolare di uno studio dentistico ed è benestante. La tragedia è avvenuta nella villa dei coniugi ubicata sulla collina di Montebello, presso il ...

Cinema al Maxxi : "Sogni - sesso e cuori infranti" - il docufilm di Giagni racconta la Donna italiana negli anni Cinquanta : Sogni, sesso e cuori infranti è un titolo che potrebbe evocare la tradizione del poema cavalleresco. Ma per delineare il ruolo della donna italiana negli anni Cinquanta, il regista Gianfranco Giagni ha invece sapientemente costruito un documentario in forma di commedia sentimentale dai risvolti amari, attingendo all'enorme materiale offerto dalle lettere inviate alle varie riviste femminili; a selezionarlo e comporlo in racconto hanno ...

Like a Prayer - ecco 10 cose da sapere sull’album di MaDonna che compie 30 anni : Il suono di una chitarra distorta. Una porta che sbatte. Le note di un organo e la voce di Madonna. “La vita è un mistero, ognuno deve stare da solo. Ti sento chiamare il mio nome, e mi sembra come di stare a casa”. È così che si apre Like a Prayer, il suo quarto album, quello più adulto, quello della conferma a livello musicale. E uno dei suoi video più discussi. Like a Prayer usciva il 21 marzo 1989, e ha già 30 anni. Il look di Madonna è più ...

La Donna più anziana ha 116 anni : nonna Peppa la più longeva in Europa : Non a caso nonna Peppa, così come è chiamata Giuseppa, è la donna vivente più anziana d'Italia e d'Europa, seconda al mondo, alle spalle della giapponese Kane Tanaka, nata il 3 gennaio del 1903,, ...

Milano - Donna di 53 anni massacrata in casa : arrestato il compagno di 48 : Un uomo, Pietro Carlo Artisi di 48 anni, è stato fermato durante la notte scorsa dalla polizia per l'omicidio di Roberta Priore, 53 anni, trovata nel pomeriggio di ieri, martedì 19 marzo, senza vita ...

M5S : fino a 14 anni di carcere per chi sfregia una Donna : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha parlato proprio oggi a Repubblica di un pacchetto di nuove norme da aggiungere al Codice rosso contro la violenza sulle donne e i minori e una prima anticipazione più dettagliata l'ha data la deputata Stefania Ascari in Commissione Giustizia.Una norma in particolare prevede una pena fino a 14 anni di reclusione per chi sfregia una donna, un reato che non esiste ancora e che ...

Modena - Donna giù dal decimo piano con il nipote di cinque anni : morti : Tragedia a Modena. Una donna di 50 anni ed un bambino di cinque hanno perso la vita dopo una caduta dal decimo piano di un palazzo in Largo Montecassino, come detto, a Modena. Secondo le prime...

Modena - Donna si butta dal decimo piano con in braccio il nipote di 5 anni : morti entrambi sul colpo : Ha preso in braccio il nipote di cinque anni e si è gettata nel vuoto dall’appartamento al decimo piano di un palazzo in largo Montecassino, in una zona residenziale di Modena. Cosi sono morti sul colpo il piccolo Gabriele e sua zia Silvia Pellicani, ingegnere informatico di 47 anni. È successo dopo le 19 di domenica 17 marzo: la donna si trovava in casa da sola con il figlio di suo fratello. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti ...