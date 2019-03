calciomercato

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il 2 novembre 2010, il gallese distrussedurante un match di Champions con l'Inter al White Hart Line, mostrando al mondo intero il suo talento; l'anno scorso, invece, firmò una doppietta in ...

tanalibera : RT @BillyZanne: Il segreto è dirle che somigli a Christian Bale senza specificare in quale film - _alex91_ : @diego4all @fabbricainter @pap1pap @Yuro_23 @UmbeP @Matador1337 Quagliarella corre Bale no, qui sta la differenza,… - _alex91_ : @fabbricainter @pap1pap @Yuro_23 @UmbeP @diego4all @Matador1337 Come si vede che guardate solo i nomi senza vederli… -