Xi Jinping e la first lady arrivati a Roma | inizia la visita di Stato

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è arrivato nella Capitale. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali: prima vedrà il Capo dello, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.

