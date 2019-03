Svelato Huawei Enjoy 9S | ecco immagini e caratteristiche prima della presentazione

Huawei Nova 4e Svelato da alcune immagini leaked con tripla fotocamera e notch a goccia : In attesa della presentazione ufficiale, in programma per giovedì 14 marzo, Huawei Nova 4e si mostra in alcune immagini rendering L'articolo Huawei Nova 4e svelato da alcune immagini leaked con tripla fotocamera e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.