Squalifica Ronaldo | arriva la decisione della Uefa | solo una multa per il portoghese

CRISTIANO RONALDO - NIENTE Squalifica PER IL GESTACCIO?/ Le ultime : 'Solo una multa' : CRISTIANO RONALDO non dovrebbe essere SQUALIFICAto in Champions League per il gestaccio. Le ultime parlano di semplice multa

Niente Squalifica per Ronaldo - la Uefa decide stabilisce solo una multa : La Juventus tira un sospiro di sollievo. La sentenza definitiva è attesa per il pomeriggio ma da indiscrezioni di Sport Mediaset Cristiano Ronaldo non sarebbe stato squalificato dalla commissione disciplinare della Uefa per il gestaccio rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid al termine del ritorno degli ottavi di Champions League. Pare che il portoghese dovrà pagare solo una multa. Se l’indiscrezione venisse confermata, sarebbe ...

Squalifica Cristiano Ronaldo - è il giorno della verità dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo attende di conoscere la sanzione che l’Uefa potrebbe comminargli a seguito dell’esultanza durante Juventus-Atletico Madrid Per Cristiano Ronaldo è giunta l’ora di conoscere l’eventuale sanzione a seguito del brutto gesto rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid durante la vittoria della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. In questi giorni si è fatto un gran parlare della ...

Calcio - Champions League 2019 : Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere Squalificato. Probabile multa per il portoghese : Cristiano Ronaldo, finito al centro dell’attenzione da parte dell’Uefa per il gestaccio al termine di Juventus-Atletico Madrid (ritorno degli ottavi di finale di Champions League), non dovrebbe essere squalificato. La decisione da parte dell’organo internazionale giudicante arriverà il 21 marzo ma, guardando il regolamento, il campione portoghese dovrebbe ricevere solo una multa. Aprendo infatti l’inchiesta l’Uefa ...

Bernardeschi : 'Follia Squalificare Cristiano Ronaldo. Spero diventare simbolo dell'Italia' : II pensiero della notte magica di Champions contro l'Atletico che lo ha visto protagonista è vivo più che mai. "Credo che la testa sia fondamentale, gira tutto intorno a quella, anche a livello fisico"...

Bernardeschi : «Cristiano Ronaldo fenomeno assoluto - folle Squalificarlo» : COVERCIANO - L'ottimismo di Federico Bernardeschi , dal ritiro azzurro di Coverciano, è contagioso. L'esterno della nazionale chiede tempo affinché i meccanismi di squadra possano funzionare al meglio:...