Scienziati Nati | un altro grande successo per gli Open Days dell’ESA a Frascati

(Di giovedì 21 marzo 2019) Unper glidell’ESA a! Nella settimana dall’11 al 15 marzo, le porte dello stabilimento italiano dell’ESA si sono aperte agli studenti delle scuole elementari e secondarie per ospitare 37 istituti e oltre 1.500 studenti, con un programma ricco di divulgazione scientifica e di divertimento.Un’agenda entusiasmante ed intensa, durante la quale si è parlato di osservazione della Terra, ma non solo. In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, alcune attività laboratoriali si sono concentrate sul futuro dell’esplorazione lunare.“Abitare sulla luna”, un nuovo laboratorio ideato dall’Ufficio Education dell’ESA, ha permesso ai bambini di imparare cosa significhi vivere su un pianeta senza atmosfera e di costruire, lavorando in gruppi, delle piccole basi lunari. Gli alunni ...

