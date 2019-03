Saronni e la crisi di Fabio Aru | “Un anno può andar male | due no Si è rotto un

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il caso diAru è un argomento che fa discutere da ormai tanto tempo, perchè, dopo un 2018 da dimenticare, il corridore sardo ha bisogno di un veloce riscatto per se stesso e per il ciclismo italiano. Lui, il degno erede di Vincenzo Nibali, il futuro azzurro delle corse a tappe, primo alla Vuelta España del 2015, campione italiano nel 2017, per due volte sul podio al Giro d’Italia, quinto al Tour de France del 2017 e vincitore di sei tappe nei grandi giri. Insomma, un ragazzo che ha tenuto tutti i tifosi delle due ruote attaccati alla televisione, felici ed esultanti nel veder sbocciare un grande talento, una nuova speranza per il ciclismo italiano. Ma non sempre le cose vper il verso giusto, complici diversi cambiamenti,si ritrova ad avere a che fare con una pressione che lo sfianca, e quella tremenda voglia di dimostrare il suo grande valore, abbattere i giudizi ...

