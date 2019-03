Roma | rinviato a giudizio ex ad Ama Fiscon

Roma - rinviato alla prossima estate il rinnovo di Zaniolo : i motivi della decisione del club giallorosso : Il club giallorosso ha deciso di rinviare a fine giugno le operazioni per il rinnovo di Zaniolo, lasciando al giocatore la possibilità di esprimersi al meglio La Roma si coccola Nicolò Zaniolo, riuscito in poco tempo a prendere in mano la formazione giallorossa nonostante la giovane età. Tre gol e tanta qualità per il centrocampista ex Inter, arrivato la scorsa estate nell’operazione che ha portato Radja Nainggolan in maglia ...