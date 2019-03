ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) di Andrea D’AuriaGià da prima di partire per leavevo cominciato a pensare a quale sarebbe potuta essere la foto perfetta da pubblicare, quale più di tutte avrebbe solleticato quella parte malata di noi che tutti abbiamo nel voler spasmodicamente raccogliere approvazione sociale sotto forma di “mi piace” – per non parlare poi del mio latente narcisismo, che si sta lamentando molto per la scelta finale che ho fatto – e in realtà non posso nemmeno essere certo che sia davvero riuscito a sfuggire a questo bias cognitivo, ma così almeno spero lo stesso di raggiungere anche un altro scopo, oltre all’appagamento del mio ego.Questa foto, questi sassolini, sono un terreno frequente alle, qualcosa di caratteristico. Si possono trovare grandi distese di questo miscuglio contrastante di bianco e nero. Allec’è la più ...

Noovyis : Un nuovo post (Galapagos, le isole celano un segreto inquietante. Ed è tutta colpa nostra) è stato pubblicato su Pl… - Cascavel47 : Galapagos, le isole celano un segreto inquietante. Ed è tutta colpa nostra - TutteLeNotizie : Galapagos, le isole celano un segreto inquietante. Ed è tutta colpa nostra -