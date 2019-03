romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma – “rinasce? Non. Inon sembrano dara quest’annuncio fatto dalla Sindaca qualche mese fa. L’ennesimo incidente alle scale mobili della metropolitana oggi mette Roma in ginocchio. Da cinque mesi la stazione Repubblica e’ chiusa per l’improvviso guasto della scala mobile, in cui sono rimasti gravemente feriti dei tifosi russi. In piu’ si ripetono incidenti e blocchi da mesi sull’intera linea”.“Una dopo l’altra vengono chiuse stazioni come per un effetto domino. Disagi continui, bus che prendono fuoco e la grande incognita della sicurezza rappresentano ormai la certificazione del fallimento completo sui trasporti della Giunta, che in tre anni non ha saputo dare segnali di rinnovamento ai cittadini”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista ...

romadailynews : Celli: non direi proprio che Atac stia rinascendo, fatti non danno ragione Raggi: Roma… - Celli_Seba : RT @roariing20s: mi vengono i brividi #SanDonatoMilanese (il video non è mio) - Celli_Seba : RT @mara_carfagna: Il mio pensiero va ai bambini che sono scampati a una strage di atrocità inimmaginabile, e ai loro genitori. Non è possi… -