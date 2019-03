SPACE JUNKIES | l’Open Beta inizia domani

gamerbrain

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ubisoft annuncia la fase opendi, il frenetico sparatutto arcade in realtà virtuale, a partire dalle 18:00 CET del 21 marzo fino alle 12:00 CET del 24 marzo su PlayStation VR, e dallo stesso giorno fino alle 12:00 CET del 25 marzo su Oculus Rift, HTC Vive e Windows Mixed Reality.L’opendarà ai giocatori l’opportunità di provaregratuitamente poco prima del lancio ufficiale del gioco, fissato per il 26 marzo 2019. La openoffrirà la stessa esperienza del gioco completo, e includerà quattro modalità PvP giocabili in diverse mappe ciascuna diversa dall’altra, nei panni di personaggi dotati di caratteristiche di uniche.Per la prima volta i giocatori che sono in possesso di PlayStation VR e i giocatori PC avranno l’occasione di scontrarsi o di unirsi in team per competere tra ...

PlayStationIT : Gioca a #SpaceJunkies questo weekend grazie all’open beta dello sparatutto multigiocatore per #PSVR… -