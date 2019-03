«Questo sono io» Il coming out come transgender di Nathan Westling

Fabrizio Corona : 'Sono un esempio per i giovani - un pezzo di storia di Questo Paese' : Nel corso della serata del 13 marzo è andata in onda su Canale 5 in prime time la prima puntata di Live-Non è la D'Urso, il nuovo talk-show di Barbara D'Urso che ha visto tra gli ospiti in trasmissione il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, l'opinionista e conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti e lo speaker radiofonico Maurizio Coruzzi. Ma tutta l'attenzione mediatica è stata decisamente puntata su Fabrizio Corona e su alcune sue ...

Fabrizio Corona senza freni : "Sono un pezzo della storia di Questo Paese" (video) : Nell'intervista esclusiva concessa a Barbara d'Urso nella prima di Live - Non è la d'Urso [clicca per accedere al video], Fabrizio Corona ha risposto con fermezza alle stoccate degli ospiti in studio, contrari alla sua condotta di vita e parzialmente dubbiosi sul percorso di redenzione che sta compiendo. Tra gli invitati all'uno contro tutti in salsa dursiana, anche il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, che seppur presentato da ...

On Air : Ronaldo : «Sono qui per Questo». Venerdì i sorteggi : ROMA - 'Sono qui per questo'. Dopo la tripletta con cui ha demolito l'Atletico Madrid ribaltando il 2-0 subito in Spagna, Cristiano Ronaldo si gode la serata da protagonista: 'Abbiamo giocato una ...

CR7 - il signor Champions che piega il destino : "Sono qui per Questo" : Valore aggiunto. Mr Champions risponde all'impalpabile domanda 'perché Ronaldo guadagna tanto?' con una notte di quelle possibili solo con lui. Senza Cr7 la sogni, se invece Cristiano c'è la vivi. E d

Domenica Live - Grecia Colmenares sull'ex Chando : "Sono molto felice che sia successo Questo - è un regalo di Dio" : Nuova puntata, in diretta, di Domenica Live. Barbara d'Urso ha ospitato Grecia Colmenares, al centro del gossip dopo il presunto tradimento del fidanzato Chando con Manila Gorio. prosegui la letturaDomenica Live, Grecia Colmenares sull'ex Chando: "Sono molto felice che sia successo questo, è un regalo di Dio" pubblicato su Gossipblog.it 10 marzo 2019 17:47.

Sei Nazioni 2019 - Conor O’Shea : “Sono comunque orgoglioso di Questo gruppo”; Sergio Parisse : “Ci hanno massacrato” : Niente da fare per l’Italia del rugby, travolta dall’Inghilterra nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019. La nostra selezione andava a caccia dell’impresa a Twickenham ma il risultato non ha sorriso ai nostri portacolori. Gli azzurri sono rimasti in partita per poco più di dieci minuti e poi sono crollati sotto i colpi dei padroni di casa, usciti vittoriosi 57-14. Gli uomini di Conor O’Shea sono ...

Sei Nazioni 2019 - Conor O’Shea : “Sono comunque orgoglioso di Questo gruppo”; Sergio Parisse : “Ci hanno massacrato” : Niente di fare per l’Italia del rugby, travolta dall’Inghilterra nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019. La nostra selezione andava a caccia dell’impresa a Twickenham ma il risultato non ha sorriso ai nostri portacolori. Gli azzurri sono rimasti in partita per poco più di dieci minuti poi sono crollati sotto i colpi dei padroni di casa, usciti vittoriosi 57-14. Gli uomini di Conor O’Shea sono quindi ...

Alexandria Ocasio-Cortez : 'Sono forte quanto un uomo e Questo fa impazzire chi mi critica' : Progressista, al centro della sua agenda politica ci sono l'assistenza sanitaria pubblica per tutti, politiche in favore dell'occupazione, abolizione dell'Immigration and Customs Enforcement, ICE,, ...

Alexandria Ocasio-Cortez : "Sono forte quanto un uomo e Questo fa impazzire chi mi critica" : "L'idea che una donna sia potente quanto un uomo è difficile da accettare per la nostra società, ma io sono forte quanto un uomo e questo fa impazzire chi mi critica". Sono le parole della deputata democratica al Congresso degli Stati Uniti Alexandria Ocasio-Cortez in un'intervista rilasciata al New Yorker.La ventinovenne democratica ha affermato che le persone si sentono a disagio con l'idea che una donna possa avere lo stesso ...

Amanda Knox posta una foto e scrive : “In Questo scatto sono la Contessa di Lovelace accusata di un delitto e assolta dopo 4 ore. Meglio che dopo 4 anni” : Ci risiamo, una nuova provocazione di Amanda Knox. La ragazza, accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto molto particolare accompagnato da questa didascalia: “Londra vittoriana. Un dipinto d’inestimabile valore scompare e il proprietario è trovato avvelenato e pugnalato. E non ci crederete, io, la Contessa di Lovelace, sono accusata del delitto. assolta dopo 4 ...

Netflix starebbe testando dei prezzi più alti ma gli utenti non sono molto felici di Questo : Netflix, la celebre piattaforma per lo streaming on-demand di film e serie TV, è arrivata in Italia nel 2015 ottenendo un grandioso successo: gli abbonati, nel 2018, erano diventati ben 8 milioni e il numero sembrerebbe essere pronto a crescere. Il servizio, dopo un primo mese gratuito, prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile. Le […] L'articolo Netflix starebbe testando dei prezzi più alti ma gli utenti non sono molto felici ...

Luigi Di Maio : “Mi sono stufato di perdere - per Questo cambiamo il M5S” : Luigi Di Maio, in un'intervista su Repubblica, commenta gli ultimi insuccessi elettorali del M5S: "Alle politiche io ho cambiato lo schema. Ho scelto i candidati per i collegi uninominali, la squadra di governo, i responsabili della campagna. Nei Comuni e nelle Regioni siamo fermi a un modello base che voglio cambiare perché mi sono stufato di perdere"Continua a leggere

Che ti succede - Mertens? Questo Napoli e questa Napoli sono ancora tuoi : Il duro lavoro batte il talento… Non sempre il talento e la personalità di un calciatore viaggiano sullo stesso binario. Perché, se così fosse, il mondo del pallone sarebbe costellato di fuoriclasse. Anzi, il più delle volte chi ha talento tende a essere meno determinato di chi, non avendone, è costretto a sopperire con il carattere e la voglia. Di migliorare, di arrivare, di competere, crescere e combattere. “Il duro lavoro batte il ...

Che ti succede Mertens? Questo Napoli e questa Napoli sono ancora tuoi : Il duro lavoro batte il talento… Non sempre il talento e la personalità di un calciatore viaggiano sullo stesso binario. Perché, se così fosse, il mondo del pallone sarebbe costellato di fuoriclasse. Anzi, il più delle volte chi ha talento tende a essere meno determinato di chi, non avendone, è costretto a sopperire con il carattere e la voglia. Di migliorare, di arrivare, di competere, crescere e combattere. “Il duro lavoro batte il ...