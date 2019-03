calciomercato

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Un cadeau come mai si era visto nell'esoso mondo del pallone che rotola . Ora il pressing silenzioso ma costante del fondo Usa York Capital Management - operato in prima persona dal grande ex, ...

giampyfans : RT @cmdotcom: Ferrero cede la #Sampdoria, ci siamo: vertice a Londra, il ruolo di Vialli - UCS1946 : RT @cmdotcom: Ferrero cede la #Sampdoria, ci siamo: vertice a Londra, il ruolo di Vialli -