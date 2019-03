ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) E’ stato ilad uccidere Roberta Priore, 53 anni, trovata morta ieri nella sua abitazione di via Piranesi, in Zona Porta Vittoria, nella zona Est di. Pietro Carlo Artisi, 48 anni, ha confessato nell’interrogatorio con la polizia e la pm Grazia Colacicco. Una deposizione faticosissima, non integra: “Era sconvolto, davvero molto provato” lo descrive il capo della squadra mobile Lorenzo Bucossi. Ilsi è consumato lunedì sera al culmine di una lite, per una presunta gelosia nei confronti di lei, cominciata in un ristorante in zona Ortica. Dal locale i due se ne sono andati ognuno per conto suo. Aè ripresa la discussione. Artisi racconta che entrambi hanno assunto cocaina e la Priore gli ha lanciato degli oggetti. Una scena “scomposta”, aggiunge Bucossi. “A suo dire l’ha soffocata col cuscino per impedirle di ...

Corriere : Donna uccisa a Sora, sconto di pena da Cassazione: «Fu discontrollo di impulsi» - Agenzia_Ansa : Donna uccisa a Milano: fermato il compagno. E nel Trapanese, due fermi per l'uccisione di una ragazza #femminicidio… - TutteLeNotizie : Femminicidio, uccisa in casa a Milano: fermato il compagno. “Soffocata perché lei urlava… -