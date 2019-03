Diciotti: Salvini in Aula, voto alle 13

Il ministro dell'Internoè in, al Senato, alla seduta sul casoper l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Gli iscritti a parlare sono una cinquantina. Ieri, sono già intervenuti 27 senatori. Ilè previsto per le 13. Sarà palese, ma senza proclamazione immediata del risultato. I senatori che non partecipanovotazioni potranno comunicare il proprio,che sarà annotato in appositi verbali.Le operazioni termineranno19, quindi la proclamazione.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

