Di Maio decide per l' espulsione lampo di De Vito | saltando le procedure M5S

Di Maio decide l'immediata espulsione di De Vito. Il Pd attacca : ora si dimetta la Raggi : Il vicepremier e leader Cinquestelle sottolinea che anche essersi solo avvicinati a certe dinamiche è un inaccettabile insulto. Rilancia la scomunica anche Virginia Raggi: per la sindaca non c'è ...

Tajani : “Mussolini? Ha fatto cose anche positive. Conte? E’ gentile ma io parlo con chi decide - cioè Salvini e Di Maio” : “Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler e fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia realizzato nulla”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara ...

Tav - Salvini e Di Maio escludono la crisi. Ma il sottosegretario Giorgetti avverte : deciderà il Parlamento : Entrambi a Milano, presi da impegni di partito - Di Maio al Villaggio Rousseau e Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega -, si sono parlati a distanza per rassicurare sullo scampato ...

Tav - Di Maio duro su Salvini : "Ci vuole serietà - non decide da solo". M5S : "La crisi è già aperta" : "Siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa, dobbiamo cercar di diventare sempre più competitivi" e fermarsi significherebbe "volersi far del male. I nostri competitor saranno felicissimi e i ...

Tav - Salvini : 'Ok alla revisione - ma l'opera va fatta'. Di Maio : 'Non decide da solo' : Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. ...

Tav - Salvini : 'Oggi nessun vertice - ne riparliamo lunedì'. Di Maio : 'Non decide da solo' : Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. ...

Tav - Di Maio a muso duro : "Salvini non decide da solo" : La tensione è alle stelle. O almeno così appare dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate dai protagonisti e dai tanti retroscena pubblicati. Voci di crisi di governo, muro contro muro sulla Tav, distanze tra Lega e M5S. Oggi Di Maio torna a riptere, come fatto ieri, che è da "irresponsabili" mettere a rischio il governo sull'alta velocità, definita questione "marginale". E poi si dice "interdetto" dalla Lega "che mette in discussione" ...

Tav - Di Maio a Salvini : «Ci vuole serietà - non decide solo uno» : «Ci vuole serietà. Non decide solo uno». Luigi Di Maio torna sul tema Tav e ripercorre la strada delle ultime ore. «Non si può mettere a rischio il governo per un punto che è nel contratto di governo. ...

Di Maio : "Io e Conte stessa linea Non può decidere solo Salvini" : Il presidente del Consiglio Conte "non si era mai schierato a favore della Tav", il processo che lo ha portato ad avere dei dubbi sulla Tav "e' stato scevro da qualsiasi ideologia. Se due persone, io e il premier Conte, sono per una tesi, un altro non puo' decidere in maniera autonoma". Lo afferma Luigi Di Maio parlando del Conte Segui su affaritaliani.it

Caos Tav - Di Maio duro su Salvini : «Ci vuole serietà - non decide da solo» : Il vice premier attacca: «Non noi, non i Cinque Stelle, ma la Lega ha messo in discussione il governo legandolo al tema dell’opera. Sono rimasto molto interdetto»

Di Maio : "Io e Conte stessa linea Non può decidere solo Salvini" : Il presidente del Consiglio Conte "non si era mai schierato a favore della Tav", il processo che lo ha portato ad avere dei dubbi sulla Tav "e' stato scevro da qualsiasi ideologia. Se due persone, io e il premier Conte, sono per una tesi, un altro non puo' decidere in maniera autonoma". Lo afferma Luigi Di Maio parlando del Conte Segui su affaritaliani.it

Tav - il governo : non c’è intesa. Altre 48 ore per decidere. Di Maio : è tosta : La presidenza del Consiglio: verificare la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici

Tav - Zingaretti sfida Di Maio. Resa M5S : deciderà l'aula : dal nostro inviato TORINO Quanto il tema sia caldo, e la decisione non più rinviabile, lo dimostra l'ingorgo istituzionale nella città diventata l'ultima frontiera della Tav . Nicola Zingaretti è ...

Tav - Zingaretti sfida Salvini e Di Maio : governo in conclave per decidere : Tempo scaduto per la linea Torino Lione: il neo segretario Pd si incunea nella crepa tra Lega e M5s. Per martedì mattina è...