Dal FridaysforFuture a WeEuropeans | i cittadini hanno voglia di partecipazione

Clima - #fridaysforfuture : adesioni in tutti il mondo - Dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti : Migliaia gli studenti in tutto il mondo che aderiranno allo sciopero per il Clima e per l’ambiente. Secondo gli organizzatori del movimento ‘Uk Youth Strike 4 Climate’, ci saranno eventi e manifestazioni in oltre 100 citta’ Grandi e piccole del Regno, dalla Scozia all’Inghilterra, in particolare a Londra, ma anche in localita’ remote del Paese, come Penzance in Cornovaglia. Ci si attende una partecipazione ...