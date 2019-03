Come installare Plex su Smart TV

Come installare una rete di comunicazione di emergenza in 12 minuti : Vigili del Fuoco -emergenza Rigopiano – Rapid LTE – Huawei – CRS4 La chiamata dai vigili del fuoco è arrivata al Joint Innovation Center (Jic) di Cagliari a mezzanotte. Alle 8 del mattino i ricercatori del Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (Crs4) e Huawei erano sull’aereo con la loro valigia. All’interno la Rapid e-Lte emergency solution. Una volta sul cratere di azione l’hanno ...

SS IPTV : Come installare IPTV su Smart TV : Visto che l’antenna della vostra TV vi sta dando diversi problemi, vorreste sfruttare Internet per guardare il programma televisivo preferito. In questo nuovo tutorial di oggi andremo a scoprire insieme come installare IPTV su Smart leggi di più...

Mania "dark mode" - in arrivo su WhatsApp e iOS : da Messenger a Wikipedia - ecco Come installare la modalità notturna : La modalità scura è già disponibile, anche se spesso solo sotto forma di tema, in diverse app e sistemi operativi. Promette di affaticare meno gli occhi e risparmiare batteria

Come installare Google Fotocamera su Xiaomi Mi 9 - così da avere foto super : Scopriamo Come fare a installare Google fotocamera su Xiaomi Mi 9, anche se per il momento non è presente il supporto per il sensore grandangolare. L'articolo Come installare Google fotocamera su Xiaomi Mi 9, così da avere foto super proviene da TuttoAndroid.

Guida - Come installare Evil King Media su Fire TV Stick - Evil King Media - : Per chi non la conoscesse Evil King Media è una fantastica app creata dal team Evil che consente di guardare gratuitamente sul vostro dispositivo canali tv, cinema , sport , musica e tanto altro ...

Come installare Windows 10 : In questa guida vedremo Come installare Windows 10 perché, dovete sapere, ci sono tanti motivi per i quali dovreste aver bisogno di farlo. Oppure magari avete comprato da poco un PC senza sistema operativo per leggi di più...

Ecco Come installare Benessere Digitale e le Routine Bixby sui Samsung con One UI e root : A pochi giorni dalla presentazione dei Samsung Galaxy S10 scopriamo come installare alcune funzioni esclusive anche sui modelli degli anni precedenti. L'articolo Ecco come installare Benessere Digitale e le Routine Bixby sui Samsung con One UI e root proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare e installare Fortnite Mobile su Android (apk ufficiale e mod) : Fortnite è il famosissimo gioco multiplayer prodotto da Epic Games e ormai conosciuto da tutti, appartenente alla categoria sparatutto Battle Royale, che ha stracciato ogni record in questo campo. È attualmente il titolo più giocato al mondo, con oltre 200 milioni di giocatori iscritti sulle varie piattaforme (PC, console e smartphone) e 2,4 miliardi di guadagni realizzati nel solo […] Come scaricare e installare Fortnite Mobile su Android ...

Come disinstallare Google Play Services : Visto che ricevete continui messaggi di errore relativi al funzionamento di Google Play Services su un vecchio dispositivo Android, adesso cercate una soluzione per disinstallare il servizio. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare un leggi di più...

Come localizzare un cellulare senza installare programmi : Visto che avete da poco acquistato un nuovo smartphone, vorreste conoscere i mezzi per poterlo rintracciare in caso di smarrimento o furto, magari senza installare applicazioni ulteriori e/o costose. In questa guida odierna, vi parleremo leggi di più...

Come installare Windows su Linux : Dato che avete bisogno di utilizzare un software disponibile esclusivamente per Windows sul vostro PC Linux, siete alla ricerca su Internet di una guida che vi spieghi nello specifico Come installare Windows su Linux senza leggi di più...