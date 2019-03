Carcere e multe salate per clienti delle prostitute | idea PD opposta alla linea della Lega

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Discussione aperta sullalizzazione o menoprostituzione. Da settimane, tra gli organi di stampa, rimbalza l'di riaprire le case chiuse, con la Regione Veneto che sta valutando una proposta proveniente dal gruppo politico "Siamo Veneto", che prevede l'introduzione di un albo al quale le mestieranti dovranno iscriversi per risultarevere e proprie professioniste, rilasciando regolarmente fatture e sottoponendosi a dei costanti controlli sanitari.In queste ultime ore, però, il giornale "Il Tempo" ha informato dell'esistenza di un disegno di legge redatto dal PD che introduce una proposta diametralmente. Infatti, oltre a nonlizzare affatto la prostituzione, il testo mira a punire irecidivi con ile connon solo se il contatto con la escort avviene in luoghi pubblici, ma anche privati. L'obiettivo del Partito ...

