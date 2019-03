Audio | testo e traduzione di Wake Me When It’s Over dei Cranberries | nel nuovo singolo

optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Un nodo in gola ci strozza didopo il primo assaggio di AllNow: inMeIt'sdeirisorge ancora la voce della grande assente Dolores O'Riordan. Ilè estratto dall'album "In The End" in uscita il 26 aprile, e sarà il disco con il quale la band saluterà per sempre il pubblico con le ultime tracce registrate dalla cantante prima che lasciasse questo mondo. C'è qualcosa di più profondo, in questo brano, che ci getta nello sgomento e nella rassegnazione: è il secondo titolo in cui si parla di qualcosa che finisce - "" - e, soprattutto, il suo arrangiamento sembra un seguito naturale della preziosa Zombie. Isanno creare un muro di suono inossidabile con le loro chitarre distorte coniugate con accordi in clean, ma soprattutto i loro giri melodici, per quanto gettonatissimi nella maggior parte delle produzioni rock, non sono ...

