Wild | l' esclusiva PS4 realizzata da Michel Ancel rispunta grazie a un nuovo marchio

(Di martedì 19 marzo 2019) Mentre si parla di una misteriosaPS4 ancora da annunciare, non dobbiamo di certo ignorare quelle produzioni che per un motivo o per l'altro sono cadute nel dimenticatoio. Un nome su tutti? L'interessantissimoCreato da(storico nome legato a Ubisoft e papà di Rayman e Beyond Good & Evil) con il team indieSheep,venne annunciato durante la Gamescom 2014 attirando un interesse ravvivato dalla Paris Games Week 2015 e dal primo video gameplay estremamente ispirato. Poi alcune immagini e il progetto sparì fino a quando, nel luglio del 2017, non confermò di essere duramente al lavoro sunonostante gli impegni crescenti dovuti allo sviluppo di Beyond Good & Evil 2.Dal 17 luglio 2017 il silenzio assoluto. Fino ad oggi. Come segnalato da GameRant e diversi altri portali, unregistrato da Sony fa sperare i fan di questo ...

