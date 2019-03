romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2019) Roma – Nelle ultime settimane l’attivita’ di contrasto alladella IV sezione della Squadra Mobile di Roma, coordinata dai magistrati del Pool Antidella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha interrotto la spirale diche ha costretto le vittime a subire gravifisici e. All’inizio della settimana, in piazza Augusto Righi in Roma, al termine di una approfondita indagine, gli investigatori della Polizia di Stato hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 46 anni con numerosi precedenti di polizia, per i reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate.Il provvedimento e’ stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma a seguito delle reiterate condotte violente e ossessive ...

matteosalvinimi : Per chi si macchia di un crimine orrendo come la violenza su una bimba, castrazione chimica, galera e, se straniero… - MediasetTgcom24 : Un cittadino nigeriano è stato arrestato a Parma per violenza sessuale su una bambina di 8 anni - romadailynews : Violenza e #abusi psicologici sulle donne: 3 arresti nella Capitale: Roma – Nelle ultime… -