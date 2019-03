Poste | a d | ' In futuro pacchi consegnati da droni e veicoli senza conducente'

Poste raddoppia l'utile nel 2018. Del Fante : "In futuro consegne con droni e veicoli senza conducente" : MILANO - Poste raddoppia l'utile nel 2018 e chiude l'anno con un risultato netto pari a 1,399 miliardi, 709 milioni in più rispetto al precedente esercizio, +97%,. Utile netto e utile operativo - ...

7 risPoste a 7 domande sul futuro della Tav nei prossimi sei mesi : Cosa accade lunedì al Cda di Telt?La società italo-francese riunirà il Cda e darà il via alla pubblicazione degli "avis de marchés" (avvisi a presentare candidatura) per i lotti francesi della Torino-Lione. Questa era la previsione della vigilia e questa è la decisione che verrà presa. In questo modo non perderà 300 milioni di euro di finanziamenti europei, come sarebbe accaduto in caso di ...