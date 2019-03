Perché non vogliamo più “i migliori” | nel tempo delle persecuzioni in gioco c’è la nostra

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Ho paura. Non per me, che sono un ignorante - come voi - e verrò spazzato via dal, insieme alle mie opinioni. Ho paura, invece, per gli scienziati, per gli studiosi di qualsiasi disciplina e per le eccellenze professionali del nostro Paese. Così finisco per avere paura per il nostro Paese e quindi, forse, un po' anche per le persone e le cose cui voglio bene.Quello che non è chiaro è se dovremo rinunciare ai migliori scienziati, ricercatori, medici, fisici, matematici, ingegneri, insegnanti e economisti perché scapperanno altrove o, piuttosto, inizierannovere e propriefisiche nei loro confronti. Dico "fisiche" perché, chiaramente, quelle "sociali" sono già in corso. Le gogne politiche e social sono già piene di chiunque osi affrontare la realtà con dati, studi e evidenze scientifiche. In queste ...

