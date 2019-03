Padre di Orsetti | Voleva essere seppellito in Siria

Padre di Orsetti : "Vorremmo tomba dove poterlo piangere" : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - di Assunta Cassiano "La volontà di Lorenzo era quella di essere seppellito in Siria, ma nella sua lettera ha lasciato a noi genitori la possibilità di scegliere. Ci ha lasciato una doppia scelta e noi in queste ore stiamo valutando, ma non abbiamo ancora preso una decisio

Padre di Orsetti : "Vorremmo tomba dove poterlo piangere" : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - di Assunta Cassiano "La volontà di Lorenzo era quella di essere seppellito in Siria ma nella sua lettera ha lasciato a noi genitori la possibilità di scegliere. Ci ha lasciato una doppia scelta e noi in queste ore stiamo valutando, ma non abbiamo ancora preso una decision

Il Padre di Orsetti : "Orgoglioso di mio figlio Lorenzo. Lottava per il giusto. Ma - da babbo - non volevo partisse" : "Io e mia moglie siamo molto orgogliosi. Nostro figlio ha deciso di affrontare una lotta molto importante e giusta, anche se al tempo stesso sapevamo essere molto pericolosa. Gli ho sempre dato il mio sostegno ed espresso il mio apprezzamento". Alessandro Orsetti parla al Corriere del figlio Lorenzo, e non nasconde di aver sempre sostenuto con fierezza la sua battaglia, seppure con le remore mosse dall'apprensione di genitore. Lorenzo è ...

Orsetti - il Padre : “Spero che la sua morte serva alla causa curda. Mio figlio non voleva stare nel menefreghismo” : “Mi ha telefonato il suo comandante curdo e mi ha detto che Lorenzo è morto insieme a tutti quelli del suo gruppo in un contrattacco dell’Isis stamani. Lorenzo è caduto in battaglia. Sembra che il suo gruppo sia stato accerchiato: era con una unità araba, ma non so cosa significhi esattamente da un punto di vista militare. Li hanno uccisi tutti”. Lo ha detto Alessandro Orsetti, padre del 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, ...

Lorenzo Orsetti - il Padre : “Il suo gruppo è stato accerchiato e li hanno uccisi tutti”. Lo zio : “Come in Spagna contro Franco” : “Da un anno e mezzo stavo fino alle 5 di notte a vedere tutti i telegiornali per avere informazioni sulla Siria, perché là c’era mio figlio a combattere. Ora non sappiamo niente, gli stessi mass media ci dicono che mio figlio Lorenzo è morto ucciso”. Mamma Annalisa raccontava così le ultime ore di forte angoscia senza sapere ancora bene cosa sia accaduto in Siria. Ha sperato fino all’ultimo, la famiglia Orsetti. Ha ...

