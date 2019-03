Musk non si ferma | ecco il pick-up elettrico Tesla

Elon Musk e il vizio di twittare cose che non può su Tesla : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Nuovo capitolo negli attriti tra l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, e i suoi tweet da una parte e la Securities and exchanges commission (Sec) dall’altra. Il fondatore dell’azienda di auto elettriche è nuovamente finito nel mirino dell’autorità statunitense per il controllo della Borsa a causa di un recente tweet in cui annuncia un volume di produzione di auto per il 2019 in contrasto ...