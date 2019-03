MSC Bellissima | arriva per la prima volta a Messina

MSC Bellissima arriva a Genova. Il capoluogo ligure 'home-port' per la prossima stagione estiva : MSC Bellissima presenta un'ampia gamma di caratteristiche che la rendono davvero unica, tra cui il Carousel Lounge, dove si svolgeranno due spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil at Sea, eleganti ...

MSC Bellissima : una fantastica nuova nave da crociera costata 900 milioni di euro : Da MSC una nuova nave con lussuose suite, tecnologie all’avanguardia ed in grado di ospitare quasi 6000 passeggeri

MSC - con Bellissima arriva Zoe l'assistente personale in cabina : Prima il Mediterraneo, poi gli Emirati Arabi quindi Giappone e Cina. A Msc Bellissima, l'ultima ammiraglia della flotta dell'armatore Gianluigi Aponte, spetta il compito di mostrare il massimo della ...

Una Bellissima per MSC Crociere - il battesimo a Southampton : Nonostante una bufera, che ha ricordato che il mare è sempre il mare e non sempre si lascia imbrigliare, la compagnia Msc Crociere ha battezzato ieri a Southampton, in Inghilterra, la nave Bellissima. ...

Battezzata la Nuova Bellissima - MSC punta a superare i 5 milioni di passeggeri in 8 anni : 'Nel 2013 avevamo 127mila clienti, il 2018 lo abbiamo chiuso a quota 2,2 milioni. Ma non vogliamo fermarci qui: nel 2027, quando la nostra flotta potrà contare su 29 navi, arriveremo a 5,5 milioni di ...

MSC Bellissima - per una crociera hi-tech ed ecosostenibile : Una giornata davvero speciale, considerando l'annuncio della nuova partnership con il celebre chef Raymond Blanc , tra i migliori al mondo, il che vuol dire poter gustare il suo squisito menu durante ...

Nuova Bellissima - MSC punta a superare i 5 milioni di passeggeri in 8 anni : Southampton - 'Nel 2013 avevamo 127mila clienti, il 2018 lo abbiamo chiuso a quota 2,2 milioni. Ma non vogliamo fermarci qui: nel 2027, quando la nostra flotta potrà contare su 29 navi, arriveremo a 5,...

Crociere : MSC battezza una nuova nave Bellissima a Southampton : Festa anglo italiana a Southampton, in Inghilterra, nel segno di MSC Crociere. La sera del 2 marzo la compagnia di Gianluigi Aponte tiene a battesimo nel porto inglese a sud di Londra MSC Bellissima, quarta nave di un programma di investimenti da quasi 14 miliardi di euro che porterà entro il 2027 la flotta MSC a 29 unità. Come da tradizione, a fare da madrina all’evento Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo tutte le navi da crociera ...

MSC Crociere - ricevuta in consegna Bellissima. Cerimonia della moneta per MSC Virtuosa : SAINT NAZAIRE - Una nave dopo l'altra. Msc Crociere , la più grande compagnia di Crociere a capitale privato al mondo, ha preso in consegna oggi Msc Bellissima da Chantiers de l'Atlantique, società tra i leader mondiali nella costruzione navale, e nello stesso giorno c'è stata la Cerimonia della moneta, per la ...

MSC Crociere - entro il 2027 flotta di 29 unità. Prima nuova nave "Bellissima" dal prossimo mese : entro il 2027 MSC Crociere disporrà di 14 nuove navi che assieme alle attuali porteranno la flotta a 29 unità. Un tasso di crescita del 130% in termini di croceristi ospitati a bordo, con una media di ...

La MSC Bellissima sarà la prima nave da crociera smart al mondo : ... l'hotel con tunnel segreti verso piscine infinite Notizie La MSC Bellissima sarà la prima nave da crociera smart al mondo Info utili Cibi in aereo: ecco quali alimenti si possono portare a bordo ...