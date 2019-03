Milan | Gattuso senza 11 nazionali | Kessie e Laxalt i più ' lontani'

Milan - Gattuso come Mourinho : Analisi della Gazzetta dello sport sul Rino Gattuso post-derby. Il tecnico rossonero è sembrato molto simile a Mourinho, abile a mandare fuori tema i suoi interlocutori. Rino è stato bravo ad analizzare la lite tra Biglia e ...

Milan - Gattuso pensa al 4-3-1-2 : Kessié e Suso verso l’esclusione - Paquetà trequartista : L’amara sconfitta nel derby contro l’Inter rischia di lasciare strascichi pesanti nel Milan. Dopo la brutta prestazione offerta dai suoi soprattutto nel primo tempo, Gattuso sta pensando di attuare alcuni cambiamenti. Il tecnico Milanista potrebbe approfittare della sosta dedicata alle nazionali per mettere a punto un nuovo sistema di gioco. In tal senso, il reparto che subirebbe i maggiori cambiamenti sarebbe il centrocampo. ...

Milan - Scaroni : “Kessié-Biglia? Ci pensa Gattuso” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la lite fra Frank Kessie e Lucas Biglia durante il derby perso dai rossoneri contro l’Inter, a margine del workshop ‘Restart, insieme per il Calcio’, tenutosi nella sede di Sky: “Io non tiro le orecchie, ci pensa Gattuso“. Sulla partita aggiunge: “Cosa dire del derby? Abbiamo perso, porca miseria… Però è stata una bella partita“. SCARICA ...

Milan Inter 2-3 - Salvini attacca Gattuso : “Sono incazzato nero” : Milan Inter 2-3, Salvini dice la sua – Come spesso è accaduto in stagione, in particolar modo dopo brutte sconfitte o prestazioni non considerate all’altezza, Matteo Salvini non si è tirato indietro nel commentare il derby di ieri sera, perso dal suo Milan per 3-2. Una prova opaca quella dei rossoneri, come all’andata in balìa […] L'articolo Milan Inter 2-3, Salvini attacca Gattuso: “Sono incazzato nero” proviene da Serie A News ...

Il mea culpa di Gattuso - per la Champions serve un Milan pratico : Nell'era dei social fa subito il giro del mondo e spinge il club a invitare la coppia dei litiganti alla riappacificazione in tv, pratica evasa più che altro per dovere, a giudicare dalle apparenze: '...

Derby Milan-Inter - Gattuso su Kessie-Biglia : “Non ho visto - altrimenti mi sarei buttato nella mischia” : “Non ci sono stati errori tecnici, ma di atteggiamento. Il problema oggi è che ogni volta che andavamo a pressarli giocavamo poi in inferiorità numerica. Abbiamo interpretato male la partita, a differenza di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi”. È un Rino Gattuso amareggiato dopo la sconfitta per 3-2 subita nel Derby contro l’Inter. Il tecnico dei rossoneri a fine gara ha analizzato il match e si è poi soffermato sul brutto ...

Matteo Salvini - bomba dopo il derby : "Se per 70 minuti...". Come smonta Gattuso e il Milan : "Gattuso è un grande, ma il Milan non ha giocato". Matteo Salvini, intervistato lunedì mattina da Rtl 102.5, smorza i toni nei confronti del mister rossonero ma la reazione a caldo di domenica sera dopo il derby perso 3-2 contro l'Inter era un po' più colorita. "Se non giochi a calcio per 70 minuti

Milan-Inter - le voci. Gattuso : "Inter superiore". Spalletti : "Bellissimo derby" : Milano ha avuto il suo Derby : l'Inter ha vinto per 3-2 così come fece nell'andata dell'anno scorso: al termine della partita hanno parlato i protagonisti del match: i due allenatori, che hanno ...

Milan-Inter - Salvini critica Gattuso dopo il derby : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male. Se non giochi a calcio per 70 minuti su ...

Milan - Gattuso : «Kessié-Biglia? Ho perso due volte» : A dirlo è Gennaro Gattuso , intervistato ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta per 3-2 rimediata nel derby con l' Inter. ' Siamo stati troppo passivi e certi errori in alcune situazioni non ce ...

Milan-Inter - Gattuso : “Stasera abbiamo perso il derby in campo e fuori” : MILAN INTER 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della sconfitta contro l’Inter nel derby: “L’Inter ha fatto meglio di noi nel primo tempo, noi gli abbiamo dato troppo campo. Nella ripresa abbiamo cambiato e siamo cresciuti un po’, ma bisogna avere anche […] L'articolo Milan-Inter, Gattuso: “Stasera abbiamo perso il derby in ...

Milan-Inter - 0-0 La Diretta Gattuso e Spalletti si affidano a Piatek e Lautaro : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in ...

Milan Inter - Gattuso e Spalletti puntano su Piatek e Lautaro : Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi in un derby dai grandi numeri. Saranno oltre 70mila gli spettatori presenti stasera a San Siro, che sarà sold out: l'incasso sarà di circa 5,7 milioni, un ...

Milan-Inter - 0-0 La Diretta : Gattuso e Spalletti si affidano a Piatek e Lautaro : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in...