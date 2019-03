Mare Jonio | l' ammiraglio libico | La menzogna della Ong | come ci hanno tagliato

Migranti - Mare Jonio a Lampedusa/ Salvini 'porti chiusi' - Conte 'tutelati diritti' : Mare Jonio a Lampedusa dopo aver soccorso 50 Migranti. Salvini "I porti sono chiusi, spero in arresto dei responsabili". Il commento del premier Conte.

Mare Jonio - ora Salvini gongola sul solito balletto (ma non durerà per sempre) : Ora che la Mar Jonio vira verso Lampedusa carica di cinquanta migranti disperati (tra cui minori) Salvini può ripartire con la sua teoria dell'invasione e mostrare lo stesso "pugno duro" che rende così felice i suoi seguaci. Ma la vacanza non durerà troppo: la gente, anche i suoi, si è stancata di vedere tutta la politica concentrata su uno sbarco che ha i numeri di una scolaresca. E alla fine la pacchia finirà anche per lui.Continua a leggere

Mare Jonio - perché la direttiva di Matteo Salvini sui porti chiusi è l’ennesimo trucchetto inutile : La direttiva emanata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per "ferMare gli sbarchi" è in realtà la dimostrazione di tutte le incongruenze dell'esecutivo nella gestione degli arrivi sulle nostre coste. E, nonostante la propaganda leghista, resta un dato di fondo: non c'è alcun provvedimento ufficiale di "chiusura dei porti".Continua a leggere

Mare Jonio - Conte : ce ne stiamo occupando - tutelati i diritti : Roma, 19 mar., askanews, - Del caso Mare Jonio "ce ne stiamo occupando con gli uffici e ministeri competenti. Per rassicurarvi, visto che sono stati evocati anche interessi fondamentali della persona, ...

Nave Mare Jonio - Di Maio : 'Ci risultano diverse irregolarità' : La Nave Mare Jonio, con a bordo 49 migranti, ha raggiunto Lampedusa. Dopo il salvataggio al largo delle coste libiche, la Nave ha fatto rotta verso l'Italia, facendo richiesta per un 'porto sicuro'. L'imbarcazione, tuttavia, ha violato l'ordine della Guardia di Finanza di non entrare in acque territoriali italiane, ordine basato sulla direttiva Salvini, e perciò ora è in attesa di un'autorizzazione per l'attracco. Divergenze con i libici La Nave ...

Salvini - la provocazione contro Mare Jonio : 'È la nave dei centri sociali - non delle Ong' : Durissime le parole del Ministro dell'Interno Matteo Salvini nei confronti dell'equipaggio dell'imbarcazione 'Mare Jonio' gestita dall'Ong Mediterranea Saving Humans, supportata da una vasta galassia di associazioni italiane e da un ampio fronte di politici ed amministratori della sinistra, tra i quali Nichi Vendola, Luigi De Magistris e Leoluca Orlando. L'imbarcazione attualmente si trova ancorata ad un miglio e mezzo dalla costa dell'isola di ...

La Ong Mare Jonio soccorre 49 migranti - è già davanti a Lampedusa. Salvini : «Conto vengano arrestati» : La Ong di Luca Casarini è già in Mare e si dirige verso le coste italiane. Il Viminale: «Hanno disobbedito per due volte all’alt della Guardia di Finanza, il passaggio della nave nelle nostre acque territoriali è lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano»

Luca Casarini : il ribelle veneto dalle Tute bianche ai migranti della Mare Jonio : Intanto fa una scelta di vita e si trasferisce a Palermo, città della compagna, e mette al mondo due figli. Apre anche una partita Iva e lavora nel cooworking e arriva persino a difendere i piccoli ...

Porti chiusi ancora in Italia - lo afferma Salvini : “La nave Mare Jonio non entra è la nave centri sociali” : Torna la questione “Porti chiusi”, questa volta è il turno della nave “Mare Jonio”. “Una nave dei centri sociali” La nave Mare Jonio, l’Ong Italiana che ieri ha soccorso 50 migranti nelle acque Sar libiche, è ancora in Mare aperto e chiede di poter sbarcare a Lampedusa. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, però, continua a … Continue reading Porti chiusi ancora in Italia, lo afferma Salvini: ...