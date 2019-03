Gearbox | una nuova immagine teaser anticipa un ulteriore annuncio in programma per il PAX

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019)ha inalcuni importanti annunci per il PAX East di fine marzo che si svolgerà a Boston. Ovviamente, in molti si aspettano Borderlands 3 e, a quanto pare, l'evento del 28 marzo potrebbe essere l'occasione ideale.Tuttavia, la compagnia ha in serbo anche altre sorprese per i suoi fan., infatti, continua a stuzzicare la fantasia dei giocatori pubblicando alcune immaginidedicate agli annunci previsti per il PAX East.L'ultimo tweet condiviso dall'account ufficiale, mostra Duke Nukem e Ishi Sato di Bulletstorm con la solita frase di accompagnamento "è tempo dire un altro gioco del PAX".Leggi altro...

cyberanimax : - ioutgame : RT @N36volpe1973: Borderlands 3 verrà mostrato all'imminente PAX East Gearbox conferma la propria presenza al PAX East: se tre indizi fanno… -