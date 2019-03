huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) La tv è pronta per un ritorno molto atteso.parteciperà alla prima puntata del programma diCarrà, La mia casa è la tua, in preparazione per Rai 3. Lo racconta lui stesso in esclusiva al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 20 marzo."Perché sisì alla Carrà? Ma perché...", spiega al settimanale diretto da Alfonso Signorini, "Stavo per usare il titolo di una canzone di Tiziano Ferro: perchéè mia,è nostra, è lei la più amata dagli italiani e non ce n'è per nessun'altra. E poi, scusi, si può forse dire di no alla Raffa? Macon lei è una medaglia!".A Chi, lo showman racconta com'è nata la sua partecipazione: "È successo che a un certo puntoCarrà ha deciso di fare un ...

HuffPostItalia : Fiorello torna in tv con la Carrà. 'A Raffaella non si dice 'no'. Lavorare con lei è una medaglia' - Fiorello : Stasera torna #ladytata! @_AnnaTatangelo_ #ilrosariodellasera ! Alle 19 su @radiodeejay ! - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Fiorello torna in tv con la Carrà. 'A Raffaella non si dice 'no'. Lavorare con lei è una medaglia' -