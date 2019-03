Clima | Cia | “I dati Ispra sono allarmanti | occorre agire rapidamente”

Clima - Crozza : “Noi anziani abbiamo già fatto abbastanza danni. Andiamocene e lasciamo il pianeta alle ‘Grete’ di 16 anni” : Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 difende la giovane Greta Thunberg e i ragazzi che sono scesi in piazza per salvare l’ambiente “Noi anziani Andiamocene con dignità. lasciamo il pianeta alle Grete di 16 anni. Noi abbiamo creato due sostanze altamente tossiche: il Moplen nel 1962 e il PD nel 2007″ L'articolo Clima, Crozza: “Noi anziani abbiamo già fatto abbastanza ...

I cambiamenti Climatici sono l’eredità più letale lasciata ai giovani - la “Guerra del Vietnam” di questa generazione : Quando si parla di disomogeneità tra le generazioni, si pensa che non ci sia nulla di sbagliato, almeno con la versione di essa che esiste dal XX secolo. Questo tipo di disomogeneità è basato sull’idea che la vita debba migliorare gradualmente, da una generazione all’altra: debba essere più sicura, più prospera, più sana, più lunga. Questo significa che i bambini dovranno vivere una vita migliore rispetto ai loro genitori. Ma ora questo modello ...

Clima - Maglie : “Io Greta la metterei sotto con la macchina”. E le arrivano le minacce di morte sui social : “Adesso non si può più dire male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di Asperger, cioè è malata di autismo, allora a quel punto il politically correct e anche il buon senso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana: che l’avrei messa sotto con la macchina. Ma non si può dire“. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite ieri a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1, ha risposto così a ...

Matteo Salvini - a Milano la marcia sul Clima diventa agguato politico : i ridicoli insulti degli studenti : Ogni occasione è buona, in Italia, per dare addosso a Matteo Salvini. Anche una manifestazione come quella di Milano sul clima, per protestare contro le politiche inefficaci contro il riscaldamento globale, che con i partiti dovrebbero c'entrare poco o nulla. Migliaia e migliaia di studenti, dai rag

Sciopero mondiale per il Clima : l'inno è la canzone 'Bella Ciao' riadattata : Oggi migliaia di studenti in 150 Paesi del mondo sono scesi in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici. I giovani hanno raccolto l'invito di Greta Thunberg, l'attivista svedese di soli 16 anni che, con i suoi richiami ai potenti del mondo, ha smosso le coscienze soprattutto dei ragazzi. Gli attivisti, tra le tante cose, hanno anche introdotto una sorta di inno ufficiale della manifestazione. La canzone si chiama "Sing for the ...

Clima - allarme ghiacciai anche in Italia : inverno sopra lo zero : E’ allarme Clima anche in Italia, come ricordano i tanti giovani che oggi hanno manifestato nel Global Climate Strike. I cambiamenti Climatici esistono, e per rendersene conto è sufficiente collegarsi al sito di Arpa Piemonte e verificare i dati rilevati dalla fitta rete di stazioni che rilevano i dati ambientali sull’arco Alpino. Oggi, alle 15,00, quella di Pian Giassett a 2150 metri sul livello del mare segna 6,3°C. In questa ...

Clima : il lago Ciad è sempre più asciutto : ”Il lago Ciad, considerato da sempre un mare interno, si asciuga ogni giorno di più. Una situazione vissuta con angoscia dalle migliaia di persone che vivono nel bacino del lago. Popolazioni che assistono impotenti alla morte lenta della loro ragione di vita’‘. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia del Ciad, Djimet Arabi, davanti al Consiglio dei diritti dell’uomo riunito a Ginevra. Quella dei riflessi dei ...

TPI intervista gli studenti che marciano per il Clima : 'Greta ci ha convinto perché non ha colore politico' : I ragazzi hanno pensato di non dover per forza avere delle opinioni già costituite per decidere cosa vogliono a riguardo, devono solo pensare alla loro vita, al loro mondo, alla città in cui vivono, ...

Clima - il premier Conte : “è la sfida cruciale per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta” : “Il Climate change è la sfida cruciale per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta. I Capi di Stato e di Governo non solo hanno l’obbligo morale di ascoltare il grido d’allarme che si sta sollevando oggi da ogni angolo del mondo, ma devono concretamente adoperarsi. L’ignavia sarebbe una imperdonabile colpa storica“. Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su facebook. Conte garantisce ...

