Ciclone Idai | catastrofe in Mozambico | l’Italia dispone un volo di aiuti umanitari

(Di martedì 19 marzo 2019) Il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha disposto uno della Cooperazione italiana in risposta all’emergenza causata dalin. Il, come riferito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesina su Facebook, e’ partito dalla Base di pronto interventoo delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi con un carico di attrezzatura di primo soccorso e assistenza per la popolazione colpita. Secondo le stime ancora provvisorie diffuse dal governo di Maputo, almeno 84 persone sono morte nelle inondazioni causate dal passaggio del, anche se ieri il presidente Filipe Nyusi ha fatto sapere che le vittime potrebbero essere piu’ di mille. Il bilancio complessivo, ancora provvisorio, delle vittime dele’ salito nel frattempo a 182 ...

MSF_ITALIA : Stiamo intervenendo in #Mozambico, #Malawi e #Zimbabwe, i tre Paesi colpiti dal ciclone Idai che con venti fino a 2… - MSF_ITALIA : Siamo profondamente addolorati per le morti causate dal ciclone #Idai in #Mozambico, #Malawi e #Zimbabwe. Qui un no… - Tg3web : #Idai Un #ciclone dagli effetti devastanti quello che ha investito #Mozambico e Zimbabwe, lasciando dietro di sé di… -